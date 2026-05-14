La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar, este jueves 14 de mayo de 2026, una producción que promete arrasar a nivel mundial. La misma está protagonizada por Matthew Law y Y'lan Noel, quienes interpretan a un detective y un ladrón.
Solo 8 capítulos: Netflix arrasa con el estreno de un thriller intenso que no da respiro y promete mucho
La plataforma de series y películas de Netflix anuncia, con bombos y platillos, el estreno de un thriller criminal y dramático que promete arrasar
Se trata de la serie Némesis, un thriller criminal y dramático creado por Courtney Kemp Agboh que acaba de arribar en Netflix. La misma centra su trama en el enfrentamiento entre el maestro ladrón Coltrane Wilder y el detective Isaiah Stiles en Los Ángeles a lo largo de 8 capítulos.
Netflix: de qué trata la serie Némesis
La sinopsis oficial de la serie Némesis versa: "Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al ladrón responsable de una serie de robos… y solo uno puede salir victorioso".
La trama sigue a el maestro ladrón Coltrane Wilder (Y'lan Noel), que se enfrenta con el detective Isaiah Stiles (Matthew Law). Mientras la tensión va creciendo, desarrollan una obsesión mutua que los lleva a un juego de inteligencia y estrategia.
Netflix: tráiler oficial de la serie Némesis
Reparto de Némesis, serie de Netflix
- Matthew Law como Isaiah Stiles
- Y'lan Noel como Coltrane Wilder
- Cleopatra Coleman como Ebony Wilder
- Tre Hale como Darren 'Stro' Stroman
- Domenick Lombardozzi como Dave Cerullo
- Ariana Guerra como Yvette Cruz
- Jonnie Park como Chris Choi
- Gabrielle Dennis como Candace Stiles
- Michael Potts como James Sealey
Dónde ver la serie Némesis, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Némesis se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Némesis se puede ver en Netflix.
- España: la serie Némesis se puede ver en Netflix.
La serie Némesis está disponible en Netflix desde el el jueves 14 de marzo de 2026 y promete arrasar a nivel mundial con solo 8 capítulos. ¿Tendrá segunda temporada?