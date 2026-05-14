Solo 8 capítulos: Netflix arrasa con el estreno de un thriller intenso que no da respiro y promete mucho

Netflix: de qué trata la serie Némesis

La sinopsis oficial de la serie Némesis versa: "Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al ladrón responsable de una serie de robos… y solo uno puede salir victorioso".

La trama sigue a el maestro ladrón Coltrane Wilder (Y'lan Noel), que se enfrenta con el detective Isaiah Stiles (Matthew Law). Mientras la tensión va creciendo, desarrollan una obsesión mutua que los lleva a un juego de inteligencia y estrategia.

Netflix: tráiler oficial de la serie Némesis

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Reparto de Némesis, serie de Netflix

Matthew Law como Isaiah Stiles

Y'lan Noel como Coltrane Wilder

Cleopatra Coleman como Ebony Wilder

Tre Hale como Darren 'Stro' Stroman

Domenick Lombardozzi como Dave Cerullo

Ariana Guerra como Yvette Cruz

Jonnie Park como Chris Choi

Gabrielle Dennis como Candace Stiles

Michael Potts como James Sealey

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Dónde ver la serie Némesis, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Némesis se puede ver en Netflix .

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Némesis se puede ver en . España: la serie Némesis se puede ver en Netflix.

La serie Némesis está disponible en Netflix desde el el jueves 14 de marzo de 2026 y promete arrasar a nivel mundial con solo 8 capítulos. ¿Tendrá segunda temporada?