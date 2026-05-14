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Solo 8 capítulos: Netflix arrasa con el estreno de un thriller intenso que no da respiro y promete mucho

La plataforma de series y películas de Netflix anuncia, con bombos y platillos, el estreno de un thriller criminal y dramático que promete arrasar

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar, este jueves 14 de mayo de 2026, una producción que promete arrasar a nivel mundial. La misma está protagonizada por Matthew Law y Y'lan Noel, quienes interpretan a un detective y un ladrón.

Se trata de la serie Némesis, un thriller criminal y dramático creado por Courtney Kemp Agboh que acaba de arribar en Netflix. La misma centra su trama en el enfrentamiento entre el maestro ladrón Coltrane Wilder y el detective Isaiah Stiles en Los Ángeles a lo largo de 8 capítulos.

némesis

Netflix: de qué trata la serie Némesis

La sinopsis oficial de la serie Némesis versa: "Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al ladrón responsable de una serie de robos… y solo uno puede salir victorioso".

La trama sigue a el maestro ladrón Coltrane Wilder (Y'lan Noel), que se enfrenta con el detective Isaiah Stiles (Matthew Law). Mientras la tensión va creciendo, desarrollan una obsesión mutua que los lleva a un juego de inteligencia y estrategia.

Netflix: tráiler oficial de la serie Némesis

Embed - Nemesis | Official Trailer | Netflix

Reparto de Némesis, serie de Netflix

  • Matthew Law como Isaiah Stiles
  • Y'lan Noel como Coltrane Wilder
  • Cleopatra Coleman como Ebony Wilder
  • Tre Hale como Darren 'Stro' Stroman
  • Domenick Lombardozzi como Dave Cerullo
  • Ariana Guerra como Yvette Cruz
  • Jonnie Park como Chris Choi
  • Gabrielle Dennis como Candace Stiles
  • Michael Potts como James Sealey
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Dónde ver la serie Némesis, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Némesis se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Némesis se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Némesis se puede ver en Netflix.

La serie Némesis está disponible en Netflix desde el el jueves 14 de marzo de 2026 y promete arrasar a nivel mundial con solo 8 capítulos. ¿Tendrá segunda temporada?

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