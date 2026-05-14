Arranca El Quemado, el parque solar más grande del país, que puede abastecer de energía a Mendoza un mes y medio

En consumo mensual, Mendoza creció de 500 gigas en marzo a los actuales 550 gigas. Con lo cual, si todo lo que genere el parque solar quedara en la provincia, alcanzaría para lo que requieren tanto los usuarios residenciales como empresas e industrias por 40 días, o unas 6 semanas.

Otra medida de su escala: 838 GWh es la cantidad de energía que necesita todo el país en un fin de semana largo. La inauguración de la segunda etapa de la obra -que llevó más de 2 años de ejecución- completa una capacidad instalada total de 305 megavatios. La primera etapa del parque solar, de 200 megas, había sido habilitada por el CEO de YPF, Horacio Marín, a mediados del 2025.

el quemado parque solar las heras Las autoridades destacaron que, con el aporte de El Quemado, Mendoza logra el autoabastecimiento energético e incluso podría "exportar" a otras provincias.

El parque solar más grande del país

"Hay pequeñas diferencias con el original que diseñamos, y llegaba a 400 megavatios, lo que se relaciona con la cantidad que adjudica la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) trimestralmente. Pero lo importante es que se trata de un proyecto escalable", explicó el presidente de Emesa (Empresa Mendocina de Energía S.A.), Mauricio Pinti Clop.

Lo destacado es que El Quemado pasa a ser el parque solar más grande del país. Por apenas 5 megavatios, desplazó al parque Cauchari, en Jujuy, que hasta ahora lideraba con 300 mv.

Según Pinti Clop, "la provincia va a totalizar los 2.500 megas de generación, 700 más de lo que tenía históricamente. En momentos del día se llega al autoabastecimiento y Mendoza puede terminar 'exportando' energía, de la cual un 40% es solar".

Alumnos de la Escuela Pablo Nogues instalan paneles solares - escuelas con energía solar Por la cantidad de días de sol que tiene al año, Mendoza se posiciona como una provincia referente en energía solar. Muchos jóvenes se están especializando en el sector. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza Escuela Pablo Nogués

Para terminar de entender su magnitud en el contexto energético de Argentina, es útil comparar a El Quemado con el consumo diario y mensual del país en base al registro de Cammesa.

En relación al consumo nacional, hay que tener en cuenta que la demanda eléctrica promedio en Argentina durante días hábiles de otoño oscila entre los 370 y 380 GWh diarios. Con lo cual la generación de El Quemado representa aproximadamente 2,2 días de consumo total del país.