Llegó el día. Mendoza estrena hoy la plena operatividad de El Quemado, el parque solar más grande del país, que por extensión, capacidad instalada y potencia está llamado a inyectar energía en cantidad al sistema interconectado nacional que la reparte en forma radial a todo el territorio.
Arranca El Quemado, el parque solar más grande del país, que puede abastecer de energía a Mendoza un mes y medio
Es la demanda equivalente a los 838 gigavatios que puede generar. Cuánta energía es capaz de proveer el nuevo parque solar frente al consumo de todo el país
Pero ¿a cuánto equivalen los 848 megavatios que puede generar este proyecto que forma parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)?
El Quemado, energía solar a una nueva escala
Además de impresionar por su tamaño, equivalente a 840 estadios como el mundialista provincial Malvinas Argentinas, basta ponerlo en relación con la demanda. Por caso, toda la provincia de Mendoza consume de 130-150 GWh (gigavatios hora) semanales, con lo cual 838 GWh cubrirían la demanda total de los mendocinos durante casi un mes y medio.
En consumo mensual, Mendoza creció de 500 gigas en marzo a los actuales 550 gigas. Con lo cual, si todo lo que genere el parque solar quedara en la provincia, alcanzaría para lo que requieren tanto los usuarios residenciales como empresas e industrias por 40 días, o unas 6 semanas.
Otra medida de su escala: 838 GWh es la cantidad de energía que necesita todo el país en un fin de semana largo. La inauguración de la segunda etapa de la obra -que llevó más de 2 años de ejecución- completa una capacidad instalada total de 305 megavatios. La primera etapa del parque solar, de 200 megas, había sido habilitada por el CEO de YPF, Horacio Marín, a mediados del 2025.
El parque solar más grande del país
"Hay pequeñas diferencias con el original que diseñamos, y llegaba a 400 megavatios, lo que se relaciona con la cantidad que adjudica la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) trimestralmente. Pero lo importante es que se trata de un proyecto escalable", explicó el presidente de Emesa (Empresa Mendocina de Energía S.A.), Mauricio Pinti Clop.
Lo destacado es que El Quemado pasa a ser el parque solar más grande del país. Por apenas 5 megavatios, desplazó al parque Cauchari, en Jujuy, que hasta ahora lideraba con 300 mv.
Según Pinti Clop, "la provincia va a totalizar los 2.500 megas de generación, 700 más de lo que tenía históricamente. En momentos del día se llega al autoabastecimiento y Mendoza puede terminar 'exportando' energía, de la cual un 40% es solar".
Para terminar de entender su magnitud en el contexto energético de Argentina, es útil comparar a El Quemado con el consumo diario y mensual del país en base al registro de Cammesa.
En relación al consumo nacional, hay que tener en cuenta que la demanda eléctrica promedio en Argentina durante días hábiles de otoño oscila entre los 370 y 380 GWh diarios. Con lo cual la generación de El Quemado representa aproximadamente 2,2 días de consumo total del país.