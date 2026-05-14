Luego de subir la nafta 4 veces en mayo, YPF confirmó un congelamiento de precios hasta junio

Lejos quedó el 1 de abril, cuando el CEO de YPF prometió mantener los precios de los combustibles en surtidores de todo el país 45 días de los que completó sólo 30. Entonces Marín había asegurado que la petrolera estaba dispuesta a absorber las fluctuaciones del barril de petróleo Brent, que había llegado a U$S101,30 y hoy está 5,1% arriba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2054684235558957375&partner=&hide_thread=false A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

Cuatro subas de precio en menos de 2 semanas

Durante el mes pasado, los valores en los surtidores de estaciones YPF se habían ajustado más del 20%. Y luego de mantenerlos relativamente estables hasta el 2 de mayo, abrió una ventana para actualizarlos que vuelve a cerrar a partir del jueves 14.

Lo cierto es que este miércoles la nafta súper en estaciones YPF de Mendoza suma 6% en dos días. Es resultado de 4 ajustes consecutivos en mayo, con un barril de crudo que, pese a una ligera baja interdiaria de 1,34%, sigue arriba de U$S100 y lejos de los U$S65 que cotizaba antes de los ataques de EEUU e Israel a Irán comenzaran la guerra.

Antes, durante abril, el Brent llegó a superar los U$S118, un movimiento atribuido a la incertidumbre sobre el suministro producto del cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa un 25% del petróleo que consume el planeta. Durante ese período, YPF aplicó 14 subas consecutivas a sus precios.

"Durante ese período no trasladaremos a los consumidores el impacto de las variaciones del Brent" aseguró entonces Marín al anticipar una decisión que ahora replica por otro mes y medio, con un litro de nafta súper en $2.052 y la premium (Infinia) vendiéndose a $2.237.

Qué es un "buffer" de precios

El último incremento previo a esta semana había sido el jueves 7 de mayo. Fue de $10 en la súper, que llegó a $2.040, y otros $8 en la Infinia ($2.224).

De cara a lo que pasó y a lo que se viene ¿cuál es la diferencia entre un congelamiento y un "buffer" de precios como al que recurre YPF por segunda vez?. Hay distinciones.

Mientras congelar es hacer que los valores se mantengan absolutamente sin modificaciones, un buffer implica un mecanismo de amortiguación para que sigan estables durante un período. Eso implica que la empresa que utiliza el buffer absorba las variaciones internacionales para evitar trasladarlas al consumidor final.

Resulte como resulte y dure lo que dure, para las compañías petroleras aún hay un desfasaje de entre 15 y 20% por aplicar en los precios de los combustibles. Una previsión que anticipa lo que puede ocurrir una vez que el valor del petróleo vuelva estabilizarse.