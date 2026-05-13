El dólar oficial volvió a subir después de una semana, cerró $1.415 y lideró una tendencia alcista

dolar tarjeta, fin cepo cambiario.jpg El dólar tarjeta también subió y ratificó su condición del tipo más caro del mercado

Por su parte, el dólar tarjeta siguió situándose como el más costoso, arriba de los $1.826 al principio para cerrar en $1.851 al cierre. Este valor incluye la carga impositiva vigente (30% a cuenta de Ganancias), lo que desincentiva en parte el consumo en moneda extranjera.

Qué pasó con el dólar mayorista, el dólar MEP y el CCL

Las variantes financieras mostraron una dinámica similar, también en alza. El dólar MEP o Bolsa finalizó la ruedal en un promedio de $1.425,80 tras una leve suba que refleja una mayor demanda de activos dolarizados por parte de inversores locales que buscan cobertura ante la inflación persistente.

El dólar Contado con Liquidación (CCL), utilizado para girar divisas al exterior, operó al principio a $1.475,20 antes de cerrar a $1.482,34, convirtiéndose en el paralelo más caro.

El Banco Central intervino nuevamente en el Mercado Libre de Cambios con otra compra cuyo monto no se precisó. Esta estrategia oficial busca contener cualquier salto brusco en los precios mientras se mantiene el esquema de bandas de flotación.

Finalmente, los operadores coinciden en que el mercado se encuentra en una etapa de convergencia de precios, con brechas que no superan el 5%. La mirada de los inversores sigue puesta en otra licitación de deuda del ministerio de Economía, y en el datos de inflación que se conocerá este jueves.

Por qué volvieron a subir las distintas cotizaciones del dólar

Si bien las exportaciones de granos volvieron a liquidar divisas y eso incrementó la oferta de dólares en el mercado mayorista, los analistas atribuyen a varios factores la suba del dólar minorista y el blue, además de los financieros paralelos (dólar CCL y MEP). Y señalan al menos tres:

Actualización por Inflación: Bajo el actual régimen de bandas de flotación, el Banco Central ajusta diariamente el piso y el techo cambiario ($806,93 y $1.727,27 en el día) en base al dato de inflación del INDEC. Al ser mayo un mes de recalibración de estas bandas, el mercado oficial acompaña esa tendencia alcista para evitar retrasos competitivos.

Contexto Internacional: El precio del petróleo Brent se mantiene elevado (llegó a U$S106 el barril) debido al conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz. Esto genera una expectativa de mayor inflación global, lo que impulsa a los inversores locales a buscar refugio en activos dolarizados.

Presión en el MEP y CCL: Existe una mayor demanda de dólares financieros por parte de empresas que necesitan cobertura ante la incertidumbre externa, y eso para algunos analistas "arrastra" al dólar blue, a pesar de que la brecha se mantiene controlada.