Mundial 2026: cuánto cobrarán los equipos del fútbol argentino por ceder a sus jugadores

Cuánto cobrarán los equipos del fútbol argentino por ceder a sus jugadores

Son muchos los equipos del fútbol argentino que tienen jugadores preseleccionados y con chances de jugar el Mundial 2026. Por ahora, y si miramos únicamente a Mendoza, es Alex Arce el que tiene chances de dejarle esta suma de dinero a Independiente Rivadavia. Sebastián Villa podría meterse en la prelista de Colombia.

Con respecto a Boca y River, la cifra se incrementaría notablemente en cuanto a la cantidad de jugadores con posibilidades. En el Xeneize, Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero. son los que tienen más chances. En el Millonario, la lista es más larga: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Paéz.

Si los tres jugadores de Boca participan en el Mundial 2026, los de La Ribera se asegurará 450 mil dolares de base. River se aseguraría al menos 900 mil dólares como mínimo.

paredes 2 Boca y River, los clubes más beneficiados con esta medida.

Lo que se explica no es nada menos que un mecanismo diseñado por el ente organizador para reconocer a cada club su aporte en la Copa del Mundo. Con el último incremento, la cifra global asciende a 355 millones de dólares.

Los campeones del mundo que se quedaron sin Mundial 2026

En búsqueda de una renovación, Lionel Scaloni tomó la decisión de pasar la escoba y dejó a seis de los héroes de Qatar 2022 sin Mundial 2026. Estos son Paulo Dybala, Franco Armani, Ángel Di María, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Juan Foyth.

La más resonante de estas es la de Paulo Dybala. A pesar de su jerarquía, el cordobés ha sufrido una temporada marcada por las lesiones que le impidieron tener la regularidad necesaria para estar en la máxima cita.