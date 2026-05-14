¡A favor y en contra! Las repercusiones del posteo de Ángel Di María tras la polémica clasificación de Central

La picante respuesta del Chanchi Estévez a Di María

Maximiliano Estévez, más conocido como el Chanchi, no dudó en responderle a Ángel Di María. A través de las historias de su cuenta de Instagram el hombre de 48 años, que colgó los botines hace 10, fue tajante.

Para comenzar, escribió: "A ver, Ángel. Si querés justificar los errores del árbitro ayer diciendo estas pavadas del interior y que los campeones y que en la Capital... Mirá, lo justo es justo: ayer perjudicaron a Racing".

Posteo Chanchi Estévez

"La injusticia fue antes y es ahora. Lo que hay que cambiar es eso. Si tenés que salir vos a poner esto y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA, estamos al horno, crack", sentenció el Chanchi, campeón con Racing del Torneo Apertura 2001.

Los dardos de Juan Cruz Komar

Alejado de las canchas por una arritmia cardíaca, Juan Cruz Komar mostró todo su enojo por las críticas a Rosario Central. Mientras espera para volver a estar dentro del verde césped, el zaguero central explotó en las redes sociales con publicaciones que posteriormente borró.

La primera de las historias hizo referencia al Torneo Transición 2014, en el que Racing salió campeón de la mano de Diego Cocca. En el Gigante de Arrollito los de Avellaneda se impusieron 3-0 y el primer gol llegó tras un offside de Gastón Díaz.

Posteo Komar

Con un marcado enojo Komar le envió un mensaje a Diego Milito, presidente de la Academia: "Cuando salieron campeones con este gol no estaba roto el fútbol?".

Pero esto no fue todo. El exjugador de Boca también lanzó un dardo con destino a Núñez. Primero, con una foto del penal que todo Independiente reclamó tras un planchazo de Javier Pinola sobre Martín Benítez en la Copa Libertadores 2018, escribió: "Y acá había que tener la guardia alta".

Historia Komar 1

"No sigo pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida", sentenció junto a la jugada de un penal sancionado sobre David Trezeguet contra Atlanta, cuando River jugaba en la B Nacional.