Fin del misterio: Otamendi resolvió su futuro y su decisión paraliza al mundo River

Otamendi no seguirá en Benfica y los hinchas de River se ilusionan

A pesar de los intentos de la dirigencia lusa por retener a su líder defensivo y referente del vestuario, el jugador ya habría comunicado su intención de no extender el contrato que vence el próximo 30 de junio.

La dirigencia de River, encabezada por Jorge Brito, mantiene un contacto fluido con el entorno del jugador desde hace meses. El operativo seducción, que incluyó guiños en redes sociales y declaraciones cruzadas, parece por fin estar dando frutos, por lo que el campeón del mundo podría jugar en Nuñez luego del Mundial 2026.

Otamendi dejará Benfica por la puerta grande. En sus dos ciclos con las Águilas se convirtió en referente, capitán e ídolo de la institución. Acumula 280 partidos, 18 goles, 14 asistencias y cuatro títulos.

Otamendi 1 Otamendi pegó el portazo en Portugal.

Como quedará libre, la dirigencia de River no tendrá que desembolsar una gran suma por Otamendi, sino que únicamente deberá negociar su contrato.

Así las cosas, la despedida de Otamendi del fútbol portugués será este mismo fin de semana, cuando Benfica visite a Estoril por la última fecha de la Primeira Liga.

La grave lesión que lamenta el mundo River

En otras noticias, hay que decir que River volvió a recibir una mala por parte de Agustín Ruberto. El juvenil del Millonario volvió a romperse los ligamentos cruzados y será baja en el equipo del Chacho Coudet para lo que resta de la temporada.

En febrero del 2025, Agustín Ruberto sufrió exactamente la misma lesión, jugando frente a Uruguay con la Selección Argentina Sub 20, en plena competencia del Sudamericano de la categoría. Luego de la recuperación, y lamentablemente, el joven ha vuelto a recaer.