Japón instala una turbina en el océano y cambia las reglas de la energía sustentable

Japón instala turbinas en el océano y cambia las reglas de la energía sustentable

La tecnología utilizada por la AR1100 destaca por su capacidad de adaptarse a las corrientes marinas para generar electricidad de forma más eficiente. La turbina de Japón cuenta con un avanzado sistema de inclinación y orientación que le permite alinearse automáticamente con el movimiento de las mareas y aprovechar al máximo la energía del océano.

Además, esta innovación de Japón posee un rotor horizontal de tres palas y un sistema de control inteligente que ajusta el rendimiento en tiempo real, optimizando constantemente la producción energética según las condiciones del mar.

_Turbina AR1100 (2) La turbina mareomotriz AR1100 es trasladada e instalada en aguas del estrecho de Naru, en Japón, como parte del primer sistema de energía mareomotriz a escala megavatio conectado a la red eléctrica del país. Foto: Proteus Marine Renewables.

La importancia de esta turbina de Japón

La instalación de esta turbina en Asia representa un avance clave para la expansión de la energía mareomotriz en Japón. El proyecto fue desarrollado en colaboración con Kyuden Mirai Energy, una de las principales compañías energéticas del país, y busca demostrar que las mareas pueden convertirse en una fuente estable y confiable de energía renovable.

Una de las grandes ventajas de este tipo de tecnología es su previsibilidad. A diferencia de la energía solar o eólica, que depende de factores climáticos variables, las mareas mantienen un comportamiento constante y mucho más fácil de calcular. Esto convierte a la energía mareomotriz en una alternativa especialmente útil para zonas costeras e insulares que necesitan una fuente limpia y estable de electricidad.

Al mismo tiempo, esta infraestructura también se presenta como una herramienta importante para avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico y reducir la dependencia de los combustibles fósiles de Japón.