Canal de Descarga Subterránea Exterior de la Región Metropolitana (1)

Japón construyó el tanque de agua subterráneo más grande del mundo para la protección contra inundaciones

Se trata del Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, una de las infraestructuras de control de inundaciones más grandes y complejas del mundo. Ubicado en la prefectura de Saitama, este sistema fue diseñado para proteger el área metropolitana de Tokio (Capital de Japón) de inundaciones severas, especialmente en una región donde el agua no es un evento excepcional, sino una amenaza recurrente.

La infraestructura comenzó en 1992 y se completó en 2006. Se extiende a unos 50 metros de profundidad bajo tierra y está compuesta por una red de túneles de aproximadamente 6,3 kilómetros, que conectan varios ríos de la región con el río Edo, permitiendo desviar el exceso de agua durante tormentas extremas.

Canal de Descarga Subterránea Exterior de la Región Metropolitana

¿Por qué esta infraestructura de Japón es vital?

El punto más emblemático del sistema de Japón es su cámara principal de regulación de presión. Tiene dimensiones que impresionan incluso en términos técnicos:

177 metros de largo, 78 metros de ancho y 18 metros de alto.

el espacio está sostenido por 59 columnas de hormigón masivo, diseñadas para resistir la enorme presión del agua cuando el sistema entra en funcionamiento.

allí, el agua no se detiene de forma caótica, sino que se contiene, se organiza y se prepara para ser liberada de manera controlada.

El sistema funciona como una especie de “pulmón hidráulico” subterráneo. Cuando lluvias intensas afectan la región, el agua de ríos como el Nakagawa o el Ayase es desviada hacia pozos verticales que la conducen a estos túneles. Una vez allí, puede ser almacenada temporalmente o transportada hasta ser expulsada mediante bombas industriales capaces de mover hasta 200 toneladas de agua por segundo. Esto reduce el riesgo de desbordes en ríos y evita inundaciones en una de las zonas urbanas más densamente pobladas del mundo.