Boxeo internacional: Naoya Inoue volvió a demostrar vigencia reteniendo su Título Mundial indiscutido en Japón

Naoya Inoaue y la vigencia del Monstruo en lo alto del boxeo internacional

El Monstruo Naoya Inoue (55,300 kg) continuará como el campeón indiscutido en la categoría supergallo al derrotar a su compatriota Junto Nakatani (51,100) luego de 12 rounds donde los jueces fallaron así: los estadounidenses Raul Caiz Sr., 115-113, y Patrick Morley 116-112; mientras que el mexicano Juan Carlos Pelayo, dictaminó 116-112.

boxeo-japon-naoya inoue-junto nakatani.-01 (1) Inoue pega y Nakatani sufre. El challenger sufrió la factura del hueso orbital de su ojo izquierdo durante la pelea realizada en Japón.

Los primeros asaltos del pleito fueron de estudio total entre dos peleadores que llegaban invictos a la cita en su país. Junto Nakatani (32-0-0, 24 KO), salió a tomar la iniciativa en el quinto round, pero Inoue (32-0-0, 27 KO) aplicó todo su oficio para evitar entrar en zona de fuego y neutralizar la iniciativa del challenger, campeón mundial gallo de la Federación (FIB) y el Consejo (CMB).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNKnockOut/status/2050568261033394570&partner=&hide_thread=false RISAS y espectáculo de Naoya Inoue y Junto Nakatani.



#InoueNakatani, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8EgrRpuAIR — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 2, 2026

Frente a la persistente ofensiva de Nakatani, Inoue usó con elegancia la defensa dinámica que ofrecen los desplazamientos y mantener la distancia. De anticipo o contra descargó sus potentes golpes para sumar rounds a su favor, demostrando porqué es uno de los considerados Mejor Libra por Libra del Mundo.

Nakatani sufrió un corte sobre el ojo izquierdo, tras un choque de cabezas involuntario, que condicionó para mantener la ventaja de Inoue, que apuró el trámite en los últimos asaltos, buscando el KO que no llegó.