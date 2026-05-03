El nipón Naoya Inoue demostró una vez su lugar de privilegio en el Olimpo del boxeo internacional, defendiendo con éxito en la noche del sábado sus cinturones de campeón supergallo de la AMB, CMB, FIB y OMB frente a su compatriota Junto Nakatani.
Boxeo internacional: Naoya Inoue volvió a demostrar vigencia reteniendo su Título Mundial indiscutido en Japón
En la considerada en Japón Pelea del Siglo, el dueño del Título Mundial unificado de boxeo, peso supergallo, Naoya Inuoue superó a su compatriota Nakatani
En una pelea por el Título Mundial unificado realizada en el el Tokyo Dome de la capital de Japón, Inoue volvió a tener una brillante actuación y ganó la considerada "pelea más importante en la historia del boxeo japonés". El triunfo llegó vía decisión unánime, frente a un Junto Nakatani que ofreció una durísima batalla y fue deleite de los 55 mil espectadores en las tribunas y los millones que lo vieron por TV.
Naoya Inoaue y la vigencia del Monstruo en lo alto del boxeo internacional
El Monstruo Naoya Inoue (55,300 kg) continuará como el campeón indiscutido en la categoría supergallo al derrotar a su compatriota Junto Nakatani (51,100) luego de 12 rounds donde los jueces fallaron así: los estadounidenses Raul Caiz Sr., 115-113, y Patrick Morley 116-112; mientras que el mexicano Juan Carlos Pelayo, dictaminó 116-112.
Los primeros asaltos del pleito fueron de estudio total entre dos peleadores que llegaban invictos a la cita en su país. Junto Nakatani (32-0-0, 24 KO), salió a tomar la iniciativa en el quinto round, pero Inoue (32-0-0, 27 KO) aplicó todo su oficio para evitar entrar en zona de fuego y neutralizar la iniciativa del challenger, campeón mundial gallo de la Federación (FIB) y el Consejo (CMB).
Frente a la persistente ofensiva de Nakatani, Inoue usó con elegancia la defensa dinámica que ofrecen los desplazamientos y mantener la distancia. De anticipo o contra descargó sus potentes golpes para sumar rounds a su favor, demostrando porqué es uno de los considerados Mejor Libra por Libra del Mundo.
Nakatani sufrió un corte sobre el ojo izquierdo, tras un choque de cabezas involuntario, que condicionó para mantener la ventaja de Inoue, que apuró el trámite en los últimos asaltos, buscando el KO que no llegó.