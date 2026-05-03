Ismael El Terrible Flores dio el batacazo del año y venció al invicto mexicano Isaac Lucero en Las Vegas

Con 27 años y una carrera profesional con base en España, Flores impactó en uno de los grandes escenarios del boxeo internacional y batió sin excusas a un rival que llegaba como amplio favorito.

Embed - Ismael Flores vs. Isaac Lucero | Fight Highlights

Lucero, que llegaba con una racha de 18-0 y como una futura estrella en la categoría superwelter, nunca dejó de pelear. Sin embargo, absorbió demasiado castigo, y a pesar de un par de rallies en los rounds finales, Flores, a quien le confirmaron el combate solo dos semanas antes, mantuvo la compostura y cerró una victoria para el recuerdo.

El Terrible Flores, de Misiones a España para dar el golpe en Las Vegas

Los jueces vieron la pelea de forma clara a favor del argentino nacido en Misiones y radicado en España, quien no pudo contener las lágrimas de emoción tras el fallo que le otorgó una victoria rotunda por 98-92, 99-91 y 98-92.

“Esto es para toda mi gente en Argentina y España. Trabajé muy duro para este momento. Lucero es un gran peleador, pero hoy era mi noche”, dijo El Terrible, quien se posiciona como un nombre a seguir en el concierto del boxeo internacional.