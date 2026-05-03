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Ismael El Terrible Flores dio el batacazo del año y venció al invicto mexicano Isaac Lucero en Las Vegas

En una de las sorpresas más grandes de los últimos tiempos en el boxeo internacional, el argentino Ismael Flores superó en Las Vegas al invicto mexicano Isaac Lucero

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Flores brilló en La Meca del boxeo.

Flores brilló en La Meca del boxeo.

En una de las sorpresas más grandes de los últimos tiempos en el boxeo internacional, el argentino Ismael Flores (18-1-1, 12 KO) protagonizó una actuación dominante y superó en Las Vegas al invicto mexicano Isaac Puro México Lucero (18-1-0, 14 KO) por decisión unánime tras diez rounds intensos.

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El Terrible Flores no dej&oacute; dudas ante el invicto mexicano, en Las Vegas.

El Terrible Flores no dejó dudas ante el invicto mexicano, en Las Vegas.

El Terrible Flores, quien llegó como partenaire en las apuestas, salió con una estrategia agresiva desde el primer campanazo, presionó constantemente, lanzó un volumen impresionante de golpes (más de 880), neutralizó la ofensiva del joven mexicano con buenos contragolpes y conquistó el título latino superwelter OMB y el internacional AMB.

Con 27 años y una carrera profesional con base en España, Flores impactó en uno de los grandes escenarios del boxeo internacional y batió sin excusas a un rival que llegaba como amplio favorito.

Embed - Ismael Flores vs. Isaac Lucero | Fight Highlights

Lucero, que llegaba con una racha de 18-0 y como una futura estrella en la categoría superwelter, nunca dejó de pelear. Sin embargo, absorbió demasiado castigo, y a pesar de un par de rallies en los rounds finales, Flores, a quien le confirmaron el combate solo dos semanas antes, mantuvo la compostura y cerró una victoria para el recuerdo.

El Terrible Flores, de Misiones a España para dar el golpe en Las Vegas

Los jueces vieron la pelea de forma clara a favor del argentino nacido en Misiones y radicado en España, quien no pudo contener las lágrimas de emoción tras el fallo que le otorgó una victoria rotunda por 98-92, 99-91 y 98-92.

“Esto es para toda mi gente en Argentina y España. Trabajé muy duro para este momento. Lucero es un gran peleador, pero hoy era mi noche”, dijo El Terrible, quien se posiciona como un nombre a seguir en el concierto del boxeo internacional.

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