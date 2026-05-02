Franco Colapinto confirmó su buen rendimiento a bordo de su Alpine y se ubicó octavo en la clasificación para el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 y que se correrá este domingo a las 17 hora argentina (TV por Fox Sports y Disney Plus) aunque el horario podría adelantarse por el pronóstico de fuertes tormentas.
Franco Colapinto largará desde el octavo puesto en el GP de Miami de Fórmula 1
Franco Colapinto confirmó el buen rendimiento de su Alpine y se ubicó 8vo en la clasificación para el GP de Miami de Fórmula 1
Teniendo en cuenta su rendimiento del fin de semana y que larga en el top 10, el argentino tiene una buena chance de sumar puntos en el campeonato.
Colapinto tuvo una buena tanda ya que terminó 10mo. en la Q1 con un tiempo de 1:29,684 y avanzó sin demasiados problemas a la Q2 donde registró un tiempo de 1:28,975 para ubicarse 9no y acceder a la Q3.
Ya confirmado su lugar en la zona de puntos (los 10 primeros suman) Colapinto afrontó la Q3 buscando una buena puesta a punto para la carrera de este domingo. Su primer registro fue 1:28,762 para ponerse 8vo, posición que finalmente ocupará en la grilla de partida, delante de su compañero Pierre Gasly quien quedó 10mo y solo detrás de los Mercedes, los McLaren, los Ferrari y uno de los Red Bull.
La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).
Colapinto después de la clasificación
La grilla de partida para el GP de Miami
- 1- Kimi Antonelli (Mercedes)
- 2- Max Verstappen (Red Bull)
- 3- Charles Leclerc (Ferrari)
- 4- Lando Norris (McLaren)
- 5- George Russell (Mercedes)
- 6- Lewis Hamilton (Ferrari)
- 7- Oscar Piastri (McLaren)
- 8- Franco Colapinto (Alpine)
- 9- Isack Hadjar (Red Bull)
- 10- Pierre Gasly (Alpine)
- 11- Nico Hulkenberg (Audi)
- 12- Liam Lawson (Racing Bulls)
- 13- Oliver Bearman (Haas)
- 14- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- 15- Esteban Ocon (Haas)
- 16- Alexander Albon (Williams)
- 17- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- 18- Fernando Alonso (Aston Martin)
- 19- Lance Stroll (Aston Martin)
- 20- Valtteri Bottas (Cadillac)
- 21- Sergio Pérez (Cadillac)
- 22- Gabriel Bortoleto (Audi)
Un buen fin de semana para Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1
Colapinto intentará este domingo cerrar de la mejor manera un fin de semana positivo ya que viene de tener una buena actuación en la carrera sprint, donde cruzó la bandera a cuadros en el 10mo lugar y quedó cerca de sumar puntos.
Previamente, en la jornada del viernes, fue 11mo. en las prácticas libres y 8vo. en la clasificación para la carrera sprint.
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