Franco Colapinto largará desde el octavo puesto en el GP de Miami de Fórmula 1

Colapinto tuvo una buena tanda ya que terminó 10mo. en la Q1 con un tiempo de 1:29,684 y avanzó sin demasiados problemas a la Q2 donde registró un tiempo de 1:28,975 para ubicarse 9no y acceder a la Q3.

Embed "WOO"... ¡¡ESPECTACULAR EL FESTEJO DE COLAPINTO, LUEGO DE QUE LE CONFIRMEN VÍA RADIO QUE CLASIFICÓ A LA Q3!!



#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3VEKoZjQfc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Ya confirmado su lugar en la zona de puntos (los 10 primeros suman) Colapinto afrontó la Q3 buscando una buena puesta a punto para la carrera de este domingo. Su primer registro fue 1:28,762 para ponerse 8vo, posición que finalmente ocupará en la grilla de partida, delante de su compañero Pierre Gasly quien quedó 10mo y solo detrás de los Mercedes, los McLaren, los Ferrari y uno de los Red Bull.

La pole position fue para el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto después de la clasificación

Embed "ESTOY CONTENTO, HICE UNA QUALY MUY SOLIDA". Franco Colapinto confesó que está CÓMODO con el auto, pero que aún le faltan cositas, como el alerón trasero del #43.



#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mbJnrzKGnL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

La grilla de partida para el GP de Miami

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lando Norris (McLaren)

5- George Russell (Mercedes)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Franco Colapinto (Alpine)

9- Isack Hadjar (Red Bull)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Oliver Bearman (Haas)

14- Carlos Sainz Jr. (Williams)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18- Fernando Alonso (Aston Martin)

19- Lance Stroll (Aston Martin)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Sergio Pérez (Cadillac)

22- Gabriel Bortoleto (Audi)

Un buen fin de semana para Colapinto en el GP de Miami de Fórmula 1

Colapinto intentará este domingo cerrar de la mejor manera un fin de semana positivo ya que viene de tener una buena actuación en la carrera sprint, donde cruzó la bandera a cuadros en el 10mo lugar y quedó cerca de sumar puntos.

Previamente, en la jornada del viernes, fue 11mo. en las prácticas libres y 8vo. en la clasificación para la carrera sprint.