Dolor en la Fórmula 1: murió Alex Zanardi, un ejemplo de superación en el deporte

Zanardi perdió las dos piernas por un terrible accidente en el 2001, pero no bajó los brazos y ganó varias medallas de oro en distintos Juegos Paralímpicos.

La carrera de Alex Zanardi hasta llegar a la Fórmula 1

El italiano comenzó desde muy chico en el mundo del karting, donde rápidamente se destacó y comenzó a progresar cada vez más hasta llegar a la Fórmula 1. En esa categoría compitió durante la década del '90 en equipos como Jordan, Minardi y Lotus y consiguió un punto durante la temporada de 1993.

Sus mayores logros llegaron en la categoría CART de Estados Unidos, que se corría en monoplazas y se disputó hasta el 2003. Allí ganó los títulos en 1997 y 1998, lo que le permitió volver a la Fórmula 1 en 1999 con el equipo Williams.

alex-zanardi Zanardi fue un ejemplo de superación.

El terrible accidente que le cambió la vida a Zanardi

En septiembre del 2001 el italiano perdió las dos piernas por un gravísimo accidente que sufrió mientras corría una carrera de la CART en Alemania.

Sin embargo, Zanardi protagonizó una increíble recuperación que le permitió competir en el WTCC con un auto adaptado e incluso consiguió varias victorias y hasta participó de las 24 horas de Daytona.

Sus mayores logros fueron en los Juegos Paralímpicos, donde conquistó las medallas de oro en handbike en Londres 2012 (contrarreloj individual H4 y prueba de ruta H4) y Río 2016 (contrarreloj de ciclismo de mano H5).

alex-zanardi2 Zanardi se convirtió en un deportista paralímpico y fue exiitoso.

Para colmo de males en el 2020, Zanardi sufrió otro grave accidente mientras competía en una prueba de handbike en Toscana, Italia. Allí chocó contra un camión y sufrió serias lesiones craneales y neurológicas que derivaron en varias cirugías y una extensa rehabilitación.