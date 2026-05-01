Jornada bien argenta en el Gran Premio de Miami: Nicolás Varrone fue top 10 en la Qualy de la Fórmula 2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050330644811493682&partner=&hide_thread=false EN LA FLORIDA... ¡¡ARGENTINA ESTÁ EN LA CASA!! Franco Colapinto y Nicolás Varrone tuvieron un viernes SOÑADO en el #MiamiGP



El #43 de Alpine finalizó 8° en la Qualy para la Carrera Sprint de Fórmula 1



El joven del equipo VAR terminó 6° en la Qualy de Fórmula 2 y… pic.twitter.com/6FhZ1xoZxV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

Nicolás Varrone larga 5° en la Carrera Sprint de Fórmula 2 del GP de Miami

Varrone registró un tiempo de 1 minuto 40 segundos y 204 milésimas (1' 40'' 204/1000) apenas 0.3 segundos de la pole position que logró el indio Kush Maini (ART Grand Prix). De esta manera el argentino quedó bien posicionado de cara a la carrera corta de este sábado, donde buscará capitalizar su lugar de largada entre los 10 primeros y pelear por puntos importantes en un campeonato que tuvo un arranque atípico tras modificaciones en el calendario internacional.

La sólida clasificación en Miami representa un paso importante para el argentino en su adaptación a la antesala de la Fórmula 1, donde continúa sumando experiencia y empieza a mostrarse cada vez más competitivo frente a pilotos con mayor recorrido en monoplazas.