Este viernes el piloto argentino Nicolás Varrone tuvo una destacada actuación en la clasificación de la telonera Fórmula 2 en Miami, donde registró el sexto mejor tiempo. Esto le permitirá al de Ingeniero Maschwitz salir desde el quinto cajón de la grilla de largada de la Carrera Sprint gracias al sistema de grilla invertida.
Jornada bien argenta en el Gran Premio de Miami: Nicolás Varrone fue top 10 en la Qualy de la Fórmula 2
El piloto argentino Nicolás Varrone marcó el 6° mejor tiempo en la Qualy de la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami, para la categoría Fórmula 2
El corredor bonaerense, en su primera temporada en la categoría, integrando el equipo Van Amersfoort Racing, mostró también el Gran Premio de Miami una notable evolución, en apenas dos presentaciones, y figurando entre los principales animadores de la categoría.
Nicolás Varrone larga 5° en la Carrera Sprint de Fórmula 2 del GP de Miami
Varrone registró un tiempo de 1 minuto 40 segundos y 204 milésimas (1' 40'' 204/1000) apenas 0.3 segundos de la pole position que logró el indio Kush Maini (ART Grand Prix). De esta manera el argentino quedó bien posicionado de cara a la carrera corta de este sábado, donde buscará capitalizar su lugar de largada entre los 10 primeros y pelear por puntos importantes en un campeonato que tuvo un arranque atípico tras modificaciones en el calendario internacional.
La sólida clasificación en Miami representa un paso importante para el argentino en su adaptación a la antesala de la Fórmula 1, donde continúa sumando experiencia y empieza a mostrarse cada vez más competitivo frente a pilotos con mayor recorrido en monoplazas.