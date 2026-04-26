A qué hora hace su exhibición Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires y dónde verlo por TV

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2048357171180478876&partner=&hide_thread=false COLAPINTO Y UNA EXHIBICIÓN HISTÓRICA: el piloto argentino manejará por las calles de Buenos Aires y hasta los más chiquitos madrugaron para conseguir un lugar para verlo. https://t.co/m6XAIa8a1s pic.twitter.com/7NHUqn4JTg — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 26, 2026

El cronograma del Road Show to Buenos Aires 2026 de Franco Colapinto

Franco Colapinto tendrá una extensa labor en esta exhibición que servirá como punto de partida para promocionar el retorno de la Fórmula 1 a nuestro país, donde ya se trabaja en la modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

12.45: Primera salida a bordo de un Lotus E20 de 2012 con estética de Alpine.

14.30: Salida histórica conduciendo una réplica del Flecha de Plata (Mercedes W196) de Juan Manuel Fangio.

15.15: Segunda vuelta con el Lotus E20.

15.55: Cierre del evento con una vuelta en un micro descapotable para saludar al público.

Franco Colapinto, reconoció que "correr el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida", durante la conferencia de prensa previa a su Road Show de este domingo.

Respecto al plan de retorno de la Fórmula 1 al país, el argentino comentó que estuvo en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez: "Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país".

Cómo será el circuito callejero de Buenos Aires para la exhibición

El circuito irá desde Dorrego hasta Casares por Avenida Libertador, y hasta Figueroa Alcorta por la Avenida Sarmiento. Las tribunas estarán ubicadas en la zona del Parque Tres de Febrero y contará con dos sectores de Fan Zone para quienes hayan comprado sus entradas.

A su vez, habrá un sector de Hospitality que buscará emular a los de la Fórmula 1 con un paddock con áreas VIP justo detrás de los boxes en los que Colapinto hará las típicas paradas técnicas.

Por último, tanto en la Plaza Intendente Seeber y en la Plaza Sicilia estará la zona pública a la que se podrá acceder sin entradas.