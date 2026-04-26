De la mano del convocante Franco Colapinto, este domingo será una jornada para el recuerdo en el deporte en general y el automovilismo en particular. Desde el mediodía el piloto del equipo Alpine será el primer argentino en circular por las calles de Buenos Aires en un Fórmula 1.
A qué hora hace su exhibición Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires y dónde verlo por TV
Este domingo Franco Colapinto circulará por la calles del barrio Palermo en la Ciudad de Buenos Aires en dos autos de Fórmula 1 y se podrá ver por TV
El piloto nacido en Pilar, es el protagonista de un promocionado Road Show del que se calcula que serán espectadores medio millón de fanáticos del deportes motor, que se darán cita en esta exhibición a realizarse entre las avenidas Libertador y Sarmiento, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Se podrá ver por TV en la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+.
El cronograma del Road Show to Buenos Aires 2026 de Franco Colapinto
Franco Colapinto tendrá una extensa labor en esta exhibición que servirá como punto de partida para promocionar el retorno de la Fórmula 1 a nuestro país, donde ya se trabaja en la modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.
- 12.45: Primera salida a bordo de un Lotus E20 de 2012 con estética de Alpine.
- 14.30: Salida histórica conduciendo una réplica del Flecha de Plata (Mercedes W196) de Juan Manuel Fangio.
- 15.15: Segunda vuelta con el Lotus E20.
- 15.55: Cierre del evento con una vuelta en un micro descapotable para saludar al público.
Franco Colapinto, reconoció que "correr el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida", durante la conferencia de prensa previa a su Road Show de este domingo.
Respecto al plan de retorno de la Fórmula 1 al país, el argentino comentó que estuvo en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez: "Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país".
Cómo será el circuito callejero de Buenos Aires para la exhibición
El circuito irá desde Dorrego hasta Casares por Avenida Libertador, y hasta Figueroa Alcorta por la Avenida Sarmiento. Las tribunas estarán ubicadas en la zona del Parque Tres de Febrero y contará con dos sectores de Fan Zone para quienes hayan comprado sus entradas.
A su vez, habrá un sector de Hospitality que buscará emular a los de la Fórmula 1 con un paddock con áreas VIP justo detrás de los boxes en los que Colapinto hará las típicas paradas técnicas.
Por último, tanto en la Plaza Intendente Seeber y en la Plaza Sicilia estará la zona pública a la que se podrá acceder sin entradas.