Quién es Maia Reficco, la novia actriz de Franco Colapinto: en qué proyectos ha aparecido

Su gran salto a Hollywood se dio cuando se metió en la piel de Noa Olivar, personaje de la serie remake "Pretty Little Liars". Luego hizo su debut en Broadway en el musical "Hadestown" donde interpretó a Eurídice y trabajó con Jordan Fisher.

Además Reficco ha protagonizado producciones como "Do Revenge" junto a Camila Mendes y Maya Hawke, "La Dolce Villa" de Netflix y la reciente "One Fast Move" de Prime Video donde comparte pantalla con el actor K J Apa.

Reficco también está muy enfocada en su carrera como cantante solista, y a sus 25 años ha lanzado varios sencillos, los cuales se pueden escuchar todos en YouTube y en diversas plataformas de música.

En cuanto a su vida personal, Maia había oficializado en Mayo de 2025 su relación con Tom Francis, un actor de Broadway. Según la revista People, la relación entre ambos había comenzado en Febrero, y eligieron la Met Gala para blanquear el noviazgo.

Sin embargo, entre los meses de Octubre y Noviembre los fanáticos de Reficco se dieron cuenta que ambos artistas ya no se seguían en las redes sociales y ahí comenzó a circular el rumor de que habían terminado.