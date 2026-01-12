En las últimas horas las redes sociales se sorprendieron al ver la más reciente publicación de Franco Colapinto en su perfil de Instagram. El piloto de Alpine subió un carrete con fotos de sus vacaciones y en una de ellas aparece una joven que le habría "robado el corazón".
Quién es Maia Reficco, la novia actriz de Franco Colapinto: en qué proyectos ha aparecido
El piloto de Fórmula 1 compartió en Instagram una foto de la actriz y comenzaron a surgir rumores sobre su relación
Se trata de Maia Reficco, una actriz argentina que la está rompiendo en Hollywood y en Broadway. A continuación te contamos quién es ella.
¿Quién es Maia Reficco?
Maia Reficco nació en Boston (Estados Unidos), pero cuando era aún una niña se vino a vivir a la Argentina junto con sus padres. Saltó a la fama nacional cuando fue elegida para interpretar el rol de Kally Ponce en la serie "Kally's Mashup" de Nickelodeon Latinoamérica.
Su gran salto a Hollywood se dio cuando se metió en la piel de Noa Olivar, personaje de la serie remake "Pretty Little Liars". Luego hizo su debut en Broadway en el musical "Hadestown" donde interpretó a Eurídice y trabajó con Jordan Fisher.
Además Reficco ha protagonizado producciones como "Do Revenge" junto a Camila Mendes y Maya Hawke, "La Dolce Villa" de Netflix y la reciente "One Fast Move" de Prime Video donde comparte pantalla con el actor K J Apa.
Reficco también está muy enfocada en su carrera como cantante solista, y a sus 25 años ha lanzado varios sencillos, los cuales se pueden escuchar todos en YouTube y en diversas plataformas de música.
En cuanto a su vida personal, Maia había oficializado en Mayo de 2025 su relación con Tom Francis, un actor de Broadway. Según la revista People, la relación entre ambos había comenzado en Febrero, y eligieron la Met Gala para blanquear el noviazgo.
Sin embargo, entre los meses de Octubre y Noviembre los fanáticos de Reficco se dieron cuenta que ambos artistas ya no se seguían en las redes sociales y ahí comenzó a circular el rumor de que habían terminado.