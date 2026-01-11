Pepe Cibrián Campoy: "Siempre hice lo que se me dio la gana"

El autor, productor y director argentino llegó a la provincia esta semana para acompañar al Circo Rodas, del cual oficia como padrino y dice que "es parte de su vida".

Además, este 2026 es muy especial para el arista, ya que en una producción en conjunto con el Circo Rodas, Cibrián vuelve a sorprender a los argentinos con el estreno de "Drácula Resurección". Este proyecto promete revivir al icónico vampiro con una perspectiva fresca y un estilo musical distinto. El lema de la producción será "Otra criatura de Pepe Cibrián".

Para poder llevar a cabo este proyecto, el Circo Rodas adquirió una carpa, y en su interior se armará un escenario. El recinto podrá recibir a 1.300 espectadores, y además contará con nueva escenografía, vestuario y números.

"Es un espectáculo que no es solo para niños, es también para ancianos, para todo el mundo. Hay sorpresa todo el tiempo. Yo lo disfruto", asegura Cibrián.

Pepe Cibrián Pepe Cibrián Campoy, ícono del teatro musical en Argentina. Nicolás 'Totti' Ríos

A lo largo de su carrera, Pepe Cibrián ha "descubierto" a cientos de talentos que hoy son figuras del espectáculo. Sin embargo, uno puede preguntarse '¿Qué tiene que tener un artista para poder estar en un espectáculo de Cibrián?', y el director afirma:

"Primero tiene que ser buena persona, es fundamental, porque a una mala persona hay que sacarla. Un espectáculo es un grupo. Luego tiene que ser dedicado, tiene que llegar temprano al ensayo. Si el ensayo es a las 3 de la tarde, tenés que llegar antes. Tiene que saberte la letra, ser disciplinado. Debe tener pasión".

Cibrián continúa: "Si sos buena persona y tenés condiciones, uno puede pulir ese talento, uno puede pulir ese carbón y volverlo brillante".

CORTITAS Y AL PIE CON PEPE CIBRIÁN

¿Qué musical de Broadway te hubiera gustado escribir o crear?

"Falsettos", porque es un musical muy simple, son 7 personas, no tiene escenografía, pero la idea me pareció maravillosa.

¿Cómo te gustaría que el público te recuerde dentro de 50 años?

El compromiso, el respeto, el deseo, el haber ayudado a muchos jóvenes, el ser nacional.

De todas las obras que has creado, ¿a cuál le tenés más cariño?

Le tengo mucho cariño a "Calígula", pero la que me cambió la vida fue "Drácula".

¿Te queda algo pendiente para hacer arriba del escenario?

Siempre hice todo lo que se me dio la gana. No lo digo de vanidoso, pero uno puede hacer todo lo que quiera donde pueda hacerlo. Cuando yo hice lo que se me daba la gana lo hice en un sótano, no en el Luna Park o en una carpa.