El Circo Rodas llega a Mendoza con un show renovado y una temporada 2026 imperdible

El gran debut será el jueves 8 de enero a las 21:30 hs, en una velada única que contará con la presencia especial de José “Pepito” Cibrián, querido y reconocido referente del entretenimiento argentino, quien acompañará esta noche inaugural del Circo Rodas en Mendoza.

Una temporada con artistas internacionales y tecnología de vanguardia

El nuevo show Temporada 2026 combina emoción, humor y tecnología en una experiencia sin precedentes. Entre sus atracciones más impactantes se destacan los trapecistas internacionales, artistas invitados directamente del Cirque du Soleil, y el impactante dúo de Globos de la Muerte, dos esferas de acero funcionando simultáneamente, un número único en Latinoamérica que desafía todos los límites conocidos.