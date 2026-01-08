Mendoza en alerta naranja: llega fuerte granizo a la provincia

Alerta por fuerte granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas con granizo en la mayoría de la provincia. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas.

mapa_alertas - 2026-01-08T073423.541 Estas son las zonas en alerta naranja.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos. También pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.