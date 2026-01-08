Mendoza en alerta naranja: llega fuerte granizo a la provincia

Luego de varias semanas de anticipación, finalmente llegaron las fuertes tormentas a la provincia de Mendoza. Este jueves 8 de enero el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas con granizo en la mayoría de la provincia. A continuación te contaremos todos los detalles.
Alerta por fuerte granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas con granizo en la mayoría de la provincia. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas.
Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos. También pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.