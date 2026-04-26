Alerta por viento sur en Mendoza, con descenso de temperatura y ráfagas que llegarán a 45 km/h

El fenómeno llegará después de algunos días con una leve recuperación térmica tras jornadas de lluvia y frío moderado. Aunque este domingo amaneció despejado, las condiciones fueron cambiando con el correr de las horas.

Alerta amarilla por viento sur en Mendoza Las zonas pintadas de amarillo en el mapa de Mendoza indican en dónde el viento sur se hará sentir con mayor intensidad, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Captura de pantalla SMN

Viento sur y descenso de temperatura

Según el pronóstico meteorológico, el viento sur comenzó a ingresar a las 8 en la zona Sur y se extiende hacia el Este, el Norte y el Gran Mendoza desde de las 10. Las ráfagas oscilarán entre los 40 y 45 km/h y se mantendrán hasta aproximadamente las 21.

Este ingreso de aire frío es lo que provocará el descenso de la temperatura. La máxima prevista para el llano este domingo es de 16ºC, mientras que las mínimas se ubicarán en 11ºC en la mayor parte de la provincia y cerca de 7ºC en zonas como Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco.

Además del viento, se espera un incremento de la nubosidad en el Gran Mendoza, con un posible avance previo en la zona Este. Con el paso de las horas, la cobertura se extenderá hacia el Valle de Uco.

A pesar de este cambio en las condiciones, no se prevén precipitaciones. En tanto, en la zona de alta montaña el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada.

Qué dice el pronóstico extendido para Mendoza

Para el lunes 27 de abril, el SMN indicó que se espera una jornada fría pero estable, con una máxima de 17ºC y una mínima que podría bajar hasta los 2ºC. El cielo se presentará despejado, sin probabilidad de precipitaciones.

El martes 28 habrá un leve repunte de la temperatura, con una máxima de 21ºC y mínima de 5ºC. El buen tiempo se mantendrá también el miércoles 29, con valores similares y cielo parcialmente nublado.

Hacia el jueves 30, continuará la tendencia en ascenso, con una máxima de 22ºC, mientras que el viernes 1 de mayo se perfila como el día más templado de la semana, con 23ºC de máxima.

Para el sábado, en tanto, se anticipa un leve descenso, con una máxima de 18ºC, aunque con condiciones estables y sin lluvias en el pronóstico.