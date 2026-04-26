La conmoción continúa en los Estados Unidos tras el tiroteo registrado durante la noche del sábado en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la tradicional cena de corresponsales con la presencia de Donald Trump.
Quién es el hombre que inició el tiroteo en la cena de periodistas a la que asistió Donald Trump
Un hombre de 31 años ingresó con un arma a una cena de periodistas donde estaba Donald Trump y Melania, pero fue intervenido por el Servicio Secreto
Tras una rápida intervención del Servicio Secreto del Presidente, el sospechoso fue detenido y las autoridades han comenzado a reconstruir el perfil de quien puso en vilo a la cúpula política y mediática del país.
¿Quién es el hombre que inició el tiroteo en la cena de periodistas?
El agresor ha sido identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de Torrance, California. Lo que más llama la atención de este sujeto es que en su historial se lo revela como un profesional altamente capacitado y con un currículum académico envidiable, y esto ha causado desconcierto entre los investigadores.
Allen es un ingeniero graduado en el prestigioso Instituto Tecnológico de California (Caltech). Obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills. Además, su excelencia académica lo llevó a obtener una beca de investigación en la NASA durante el año 2014.
El tirador se desempeñaba como desarrollador independiente de videojuegos y trabajaba como profesor en una reconocida empresa de tutorías privadas llamada C2 Education. En diciembre de 2024, fue galardonado como "tutor del mes" debido a sus buenas labores educativas.
Las primeras investigaciones aseguran que Allen era huésped del hotel Washington Hilton, y esto facilitó su ingreso al edificio evitando los controles externos más rigurosos. El ataque se produjo en uno de los pasillos, a unos 45 metros del salón principal donde se encontraba el exmandatario.
Donald Trump describió al atacante en sus redes sociales como un "lobo solitario" y una persona "muy enferma". Al momento del ataque, Allen portaba varias armas. Durante el enfrentamiento, un efectivo de seguridad recibió un disparo a quemarropa, pero logró salvar su vida gracias al uso de un chaleco antibalas.
¿Cuál es la situación judicial de Allen?
Actualmente, Cole Tomas Allen se encuentra bajo observación en un hospital local bajo custodia policial. La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, confirmó que el detenido enfrentará al menos dos cargos graves ante la justicia. Mientras tanto, el FBI y el Servicio Secreto intentan determinar el móvil del ataque, ya que hasta el momento no se ha establecido una motivación política clara o un objetivo específico más allá de la irrupción violenta en el evento.