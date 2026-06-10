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El nombre canadiense que es furor en Argentina

Cada vez más nombres extranjeros son tenidos en cuenta en nuestro país para los bebés

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
Nombre canadiense que está de moda en Argentina. 

Nombre canadiense que está de moda en Argentina. 

Imagen generada con IA

La elección del nombre para un bebé es un momento clave para las familias, que suelen balancear sonoridad, tradición y significado. En lo que va de junio de 2026, una tendencia inesperada pisa fuerte en las búsquedas en Argentina: los nombres de origen canadiense, caracterizados por su riqueza cultural, sus raíces históricas y su fuerte identidad.

Entre todas las opciones, hay un claro ganador que se convirtió en furor y que el diseño de rankings internacionales ya señala como uno de los más lindos del mundo: Grayson.

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Grayson, el nombre canadiense que es furor en Argentina.&nbsp;

Grayson, el nombre canadiense que es furor en Argentina.

El significado de Grayson, el nombre canadiense del momento

Grayson (cuyo significado literal es "hijo de un administrador") se destaca por una combinación que atrae cada vez más a los padres argentinos: una sonoridad dulce pero con fuerte presencia, y la facilidad para adaptarse al uso de diminutivos en la vida cotidiana sin perder su raíz original.

Para la cultura canadiense, los nombres están estrechamente ligados a la identidad y a los valores que se desean transmitir desde el nacimiento, un factor que comenzó a resonar con fuerza a nivel local a la hora de buscar opciones originales y con historia.

Nombre de bebé
Elegir el nombre para un beb&eacute; es una enorme responsabilidad.

Elegir el nombre para un bebé es una enorme responsabilidad.

Los 10 nombres canadienses más populares para bebés y sus significados

Si estás buscando inspiración, la lista de tendencias norteamericanas para este año incluye opciones tradicionales, religiosas y con significados vinculados a la fortaleza:

  • William: significa "protector fuerte".
  • Mason: vinculado al oficio, significa "trabajador de la piedra".
  • Levi: de origen hebreo, se traduce como "unión en armonía".
  • Miles: proviene del latín y hace referencia a un "soldado".
  • Jayden: también de raíz hebrea, su significado es "agradecido".
  • Muhammad: en honor al profeta del Islam, significa "digno de alabanza".
  • Hudson: un nombre sonoro que significa "el hijo de Hugh" (donde Hugh se traduce como "mente").
  • Thomas: ideal para nacimientos múltiples, ya que su significado es "gemelo".
  • Caleb: representa valores como "dedicado a Dios", "valiente" y "fiel".
  • Adam: un clásico hebreo que se mantiene vigente; significa "hijo de la tierra roja".

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