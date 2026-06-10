El nombre canadiense que es furor en Argentina

Para la cultura canadiense, los nombres están estrechamente ligados a la identidad y a los valores que se desean transmitir desde el nacimiento, un factor que comenzó a resonar con fuerza a nivel local a la hora de buscar opciones originales y con historia.

Nombre de bebé Elegir el nombre para un bebé es una enorme responsabilidad. Magnific.com

Los 10 nombres canadienses más populares para bebés y sus significados

Si estás buscando inspiración, la lista de tendencias norteamericanas para este año incluye opciones tradicionales, religiosas y con significados vinculados a la fortaleza:

William: significa "protector fuerte".

Mason: vinculado al oficio, significa "trabajador de la piedra".

Levi: de origen hebreo, se traduce como "unión en armonía".

Miles: proviene del latín y hace referencia a un "soldado".

Jayden: también de raíz hebrea, su significado es "agradecido".

Muhammad: en honor al profeta del Islam, significa "digno de alabanza".

Hudson: un nombre sonoro que significa "el hijo de Hugh" (donde Hugh se traduce como "mente").

Thomas: ideal para nacimientos múltiples, ya que su significado es "gemelo".

Caleb: representa valores como "dedicado a Dios", "valiente" y "fiel".

Adam: un clásico hebreo que se mantiene vigente; significa "hijo de la tierra roja".