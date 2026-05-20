El nombre alemán que es tendencia en Argentina y se lo considera uno de los más lindos del mundo

¿Qué significa Herbert?

El nombre Herbert posee una profunda raíz histórica ligada a la nobleza guerrera de los antiguos pueblos teutónicos. Su estructura etimológica se compone de dos elementos lingüísticos del germánico antiguo:

Hari : que se traduce como “ejército” o “pueblo en armas”.

: que se traduce como “ejército” o “pueblo en armas”. Berht: que significa “brillante”, “ilustre” o “famoso”.

De esta manera, su significado global se interpreta como “Ejército brillante” o “Guerrero ilustre”.

Historia y variantes internacionales

Aunque es un nombre netamente germánico, fue introducido en Gran Bretaña por los normandos durante el siglo XI. Si bien perdió terreno durante la Baja Edad Media, resurgió con fuerza en el siglo XIX en los países de habla inglesa.

A lo largo de la historia, el nombre derivó en diferentes variantes según el idioma:

Español: Heriberto

Alemán: Herbert o Heribert

Francés: Herbert

Italiano: Erberto

En el calendario católico, su santoral se celebra el 16 de marzo en honor a San Heriberto de Colonia, un influyente arzobispo y canciller del emperador Otón III durante el siglo XI, recordado por su labor caritativa y por fundar el histórico monasterio de Deutz.

nombres bebes mas comunes.jpg Herbert es el nombre que se pone de moda en Argentina. Foto Archivo Diario UNO

Otros nombres de raíz alemana valorados en el país

La corriente migratoria alemana ha tenido un impacto histórico en la cultura argentina, reflejándose también en las preferencias antroponímicas. Además de Herbert, existe una lista de nombres de origen germánico -tanto en sus grafías originales como en sus adaptaciones al castellano- muy apreciados por su significado asociado a la protección, el valor y la nobleza: