El nombre de varón que fue furor en Argentina y hoy está al borde del olvido

Nombres: auge y caída de Epifanio

Este nombre alcanzó su mayor pico de popularidad en la década del 40. En aquel entonces, la tradición de nombrar a los hijos según el santoral católico era una norma no escrita. Al estar ligado a la festividad de la Epifanía (el 6 de enero, día de los Reyes Magos), era la opción predilecta para los varones nacidos a principios de año.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la influencia del santoral perdió fuerza frente a nuevas tendencias, y Epifanio comenzó a ser percibido como un nombre "de abuelo". En los últimos 20 años, su registro ha caído drásticamente hasta casi desaparecer de las salas de maternidad.

nombres, bebes Epifanio fue un nombre masculino muy usado pero que, prácticamente, ya nadie lleva.

¿Qué significa Epifanio?

Su origen es puramente griego, derivado de la palabra epipháneia (πιφνεια), que se traduce como "manifestación" o "aparición". Etimológicamente, su significado se desglosa en acepciones muy potentes:

"El que despide brillantez" o "ilustre".

"Aquel que aparece" o "que se revela".

En el contexto religioso, hace referencia a la revelación de Jesús al mundo, un simbolismo que le otorgó su prestigio histórico en países de fuerte tradición católica.

Un nombre con presencia internacional

Aunque en Argentina su uso es residual, el nombre dejó huella en otros países:

México: muy extendido hasta mediados del siglo XX por la misma costumbre del santoral.

muy extendido hasta mediados del siglo XX por la misma costumbre del santoral. Perú: es uno de los puntos de Sudamérica donde más persiste, especialmente en zonas rurales y en personas de avanzada edad.

Italia: de donde provienen muchas de las raíces genealógicas que trajeron el nombre a la Argentina.

de donde provienen muchas de las raíces genealógicas que trajeron el nombre a la Argentina. Estados Unidos: se mantiene vigente principalmente en comunidades hispanas de estados como Texas y California debido a la corriente migratoria.