El nombre de mujer que fue furor en Argentina pero cayó en el olvido total desde 1997

Como variante femenina de Benito (y vinculada estrechamente con Benedicta), su identidad está fuertemente asociada a la gracia divina, la buena fortuna y una profunda religiosidad. Tradicionalmente, se le atribuyen rasgos de personalidad vinculados a la amabilidad, la disposición servicial y la cultura del trabajo.

Nombres bebe niño Elegir el nombre de un bebé es una gran responsabilidad. Foto arcgivo Diario UNO

El legado de Benita en la historia

A pesar de su actual ausencia en las salas de maternidad, el nombre cuenta con antecedentes históricos de gran peso, principalmente ligados al cristianismo primitivo:

Santa Benita de Zaragoza: nacida en el siglo I, pertenecía a la aristocracia romana en España. Tras el traslado de su familia a Roma, se convirtió al cristianismo, siendo uno de los registros más antiguos de esta identidad.

nacida en el siglo I, pertenecía a la aristocracia romana en España. Tras el traslado de su familia a Roma, se convirtió al cristianismo, siendo uno de los registros más antiguos de esta identidad. Santa Benita de Roma: martirizada en el año 362 bajo el imperio de Juliano el Apóstata, fue ejecutada junto a Prisco y Prisciliano. Su festividad se conmemora cada 14 de enero.

martirizada en el año 362 bajo el imperio de Juliano el Apóstata, fue ejecutada junto a Prisco y Prisciliano. Su festividad se conmemora cada 14 de enero. Santa Benita de Origny: conocida como el "espejo de Origny", era hija de un senador romano. Decidió abandonar su posición de privilegio para viajar a la Galia junto a otras doce jóvenes con el fin de dar testimonio de su fe, misión que terminó con su decapitación en el mismo año 362.