El nombre que "desapareció" del registro civil argentino

¿Qué siginifica el nombre Adolfo?

Etimología: El "lobo noble". A pesar de su desuso actual, el nombre posee una carga simbólica poderosa. Deriva del germánico "Adalwolf", compuesto por:

Adal: Que significa "noble".

Wolf: Que significa "lobo".

En las antiguas sociedades europeas, esta combinación evocaba fortaleza, liderazgo y protección. Es esta misma identidad distintiva la que lleva a algunos especialistas en onomástica a creer que, eventualmente, Adolfo podría experimentar un resurgimiento, tal como ocurre cíclicamente con otros nombres "vintage" que vuelven a estar de moda.

Nombres de bebe A mediados del siglo pasado, a los bebés se los bautizaba bajo el nobre Adolfo, después el interés decayó.

El caso de Adolfo no es aislado, aunque sí uno de los más drásticos por su fecha de corte en 1988. Otros nombres que supieron ser masivos en Argentina, como José o Antonio, también han perdido terreno frente a las nuevas modas, aunque todavía resisten con una presencia mínima en comparación con su antiguo esplendor.

Hoy, Adolfo permanece como un testimonio de la identidad cultural de una Argentina que ya no elige nombres por su peso tradicional, sino por su sonoridad global.