En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias y sus respectivos barrios representativos son testimonios vivos de su historia, donde cada nombre es como un hilo que nos conecta con los pueblos originarios, colonizadores y la amalgama de influencias extranjeras o, en este caso, ya con el progreso futurista.
Nordelta, es una ciudad avanzada que podría ubicarse años en el futuro y con gran esplendor hoy en día. Es un rincón del país que ha marcado una nueva era sobre los espacios urbanizados de Argentina y que más allá de sus áreas comerciales, esparcimiento y gastronomía, es importante conocer la historia de su formación y de su nombre.
Cómo nació el nombre de Nordelta, el desarrollo urbano más impactante del país
La provincia de Buenos Aires es el corazón político, económico y cultural de la Argentina y desde tiempos inmemorables hay disputas con el resto de las provincias por gran su poder en el país. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué sus barrios tienen esos nombres o apodos? O ¿Cuál es el origen y el significado de Nordelta, por ejemplo?
Originalmente, Nordelta era el nombre de la sociedad que tenían los dos fundadores, que a nivel estético y de marketing original no le gustaba porque les sonaba a una flota mercante o a una empresa de transporte que a lo que en realidad debería sonar: un desarrollo residencial de categoría. Además, la palabra "delta" en los años 70 y 80 venía con el prejuicio de zonas pantanosas y mosquitos.
Cuando Constantini se asoció al proyecto, se intentó cambiar el nombre para darle un perfil más comercial, pero todo cambió, ya que la calidad de aquella construcción transformó esa percepción que tenían, así que se terminó llamando Nordelta.
Curiosidades que no conocías del "Miami argentino"
- Nordelta nació en 1972 bajo una idea inspirada en las Villes Neuves de París y otros emprendimientos urbanísticos de Europa.
- Su creación tiene que ver con que en Gran Buenos Aires no había urbanizaciones con infraestructuras de saneamiento y otros servicios.
- En 1998, Julián Astolfoni y Eduardo Costantini se asociaron para comenzar a hacer realidad la idea.
- Actualmente, cuenta con más de 26 barrios, 82 consorcios, 5 colegios, centro médico, polo comercial, áreas náuticas, un club deportivo, bancos, estaciones de servicio, más de 20 restaurantes y un Centro Cívico donde se ubican la Iglesia Católica y el Templo Judaico.
- Tiene una densidad poblacional de aproximadamente 45.000 habitantes.