Cómo nació el nombre de Nordelta, el desarrollo urbano más impactante del país

La provincia de Buenos Aires es el corazón político, económico y cultural de la Argentina y desde tiempos inmemorables hay disputas con el resto de las provincias por gran su poder en el país. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué sus barrios tienen esos nombres o apodos? O ¿Cuál es el origen y el significado de Nordelta, por ejemplo?

Originalmente, Nordelta era el nombre de la sociedad que tenían los dos fundadores, que a nivel estético y de marketing original no le gustaba porque les sonaba a una flota mercante o a una empresa de transporte que a lo que en realidad debería sonar: un desarrollo residencial de categoría. Además, la palabra "delta" en los años 70 y 80 venía con el prejuicio de zonas pantanosas y mosquitos.

Cuando Constantini se asoció al proyecto, se intentó cambiar el nombre para darle un perfil más comercial, pero todo cambió, ya que la calidad de aquella construcción transformó esa percepción que tenían, así que se terminó llamando Nordelta.

Curiosidades que no conocías del "Miami argentino"

_nordelta argentina (2) Nordelta es la primer ciudad-pueblo que se desarrolló en Argentina y le dicen el "Miami argentino". Fuente Clarín