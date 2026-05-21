Cómo hacer el perfume casero que usan los resorts de lujo para las sábanas

¿Acaso hay algo mejor que dormir en un buen hotel? No es solo por las camas king size que sueles encontrar en sus habitaciones, el desayuno buffet y el trato cordial, sino también por otros detalles como la calidad de las sábanas y almohadas. Además, suelen rociar los textiles con un perfume intenso y agradable que permanece durante horas.
Si quieres descansar en casacomo en un hotel, no te puedes llevar la cama... pero sí la fórmula del perfume. A continuación, exploramos cuáles son los aromas más utilizados en los resorts y los más recomendados para iniciar el descanso, además de ingredientes que pueden ayudarte a replicar ese recuerdo.
Aromas recomendados para el descanso
El sueño y el olfato están más conectados de lo que se creía. Teniendo en cuenta investigaciones recopiladas por Sleep Foundation, las fragancias tienen un efecto directo en la calidad del descanso, así que pueden convertirse en aliadas para combatir el insomnio y reducir la ansiedad. La relación es ida y vuelta: el sueño puede alterar la percepción olfativa, y al mismo tiempo, los olores adecuados pueden inducir un descanso más profundo y reparador.
Uno de los perfumes más eficaces para dormir es la lavanda, conocida por su efecto calmante y su capacidad para reducir la presión arterial y el ritmo cardiaco, beneficiando un estado de relajación ideal para conciliar el sueño. También se destaca la rosa, ya que sus aceites esenciales tienen un aroma placentero que ha demostrado mejorar la calidad del sueño.
La manzanilla, ampliamente utilizada en infusiones, también puede aplicarse como spray sobre la almohada o mediante aceites para masajes, ayudando a reducir los niveles de ansiedad. Por su parte, el jazmín, al ser usado como perfume ambiental, puede aumentar la eficiencia del sueño y favorecer un descanso prolongado.
Cómo hacer un perfume casero para las sábanas
- 250 ml de agua destilada.
- Dos cucharadas de alcohol.
- Diez gotas de aceite esencial de lavanda.
- Un puñado de flores secas de manzanilla (las que sirven para hacer té).
- Ocho gotas de aceite esencial de jazmín.
- Un poco de glicerina vegetal.
Para comenzar tienes que limpiar un frasco de vidrio, o un recipiente con spray, luego coloca el agua destilada y el alcohol. Agrega los aceites esenciales, las flores de manzanilla y la glicerina vegetal.
Cierra el frasco y deja reposando varias horas para que se mezclen las fragancias. En este punto, puedes colar el líquido para sacarle las flores, aunque también puedes dejarlas en el perfume. Rocía ligeramente sobre las sábanas, a unos centímetros de distancia, dejándolas secar antes de acostarte.