Cómo hacer el perfume casero que usan los resorts de lujo para las sábanas

sabanas Si quieres que tus sábanas huelan bien, sigue las recomendaciones. Imagen: Pexels.

Uno de los perfumes más eficaces para dormir es la lavanda, conocida por su efecto calmante y su capacidad para reducir la presión arterial y el ritmo cardiaco, beneficiando un estado de relajación ideal para conciliar el sueño. También se destaca la rosa, ya que sus aceites esenciales tienen un aroma placentero que ha demostrado mejorar la calidad del sueño.

La manzanilla, ampliamente utilizada en infusiones, también puede aplicarse como spray sobre la almohada o mediante aceites para masajes, ayudando a reducir los niveles de ansiedad. Por su parte, el jazmín, al ser usado como perfume ambiental, puede aumentar la eficiencia del sueño y favorecer un descanso prolongado.

Cómo hacer un perfume casero para las sábanas

250 ml de agua destilada.

Dos cucharadas de alcohol.

Diez gotas de aceite esencial de lavanda.

Un puñado de flores secas de manzanilla (las que sirven para hacer té).

Ocho gotas de aceite esencial de jazmín.

Un poco de glicerina vegetal.

Perfume en las sábanas Se recomienda cambiar las sábanas una vez a la semana, además de usar aromatizantes para perfumar. Imagen: Pixabay.

Para comenzar tienes que limpiar un frasco de vidrio, o un recipiente con spray, luego coloca el agua destilada y el alcohol. Agrega los aceites esenciales, las flores de manzanilla y la glicerina vegetal.

Cierra el frasco y deja reposando varias horas para que se mezclen las fragancias. En este punto, puedes colar el líquido para sacarle las flores, aunque también puedes dejarlas en el perfume. Rocía ligeramente sobre las sábanas, a unos centímetros de distancia, dejándolas secar antes de acostarte.