Cómo hacer tu propio perfume casero para el hogar

Existen varias formas de aromatizar el hogar con fragancias hechas por ti mismo. Son fórmulas sencillas, realizadas con productos fáciles de encontrar en tu día a día, e incluso se pueden personalizar según el gusto de cada uno. A continuación, te compartimos la fórmula para cambiar el perfume de tu casa para siempre.
No hay nada mejor que llegar al hogar y que te reciba un aroma suave y fresco. No solo por disfrute personal, sion también para causar buena impresión a los invitados.
En el mercado existen múltiples ambientadores, pero los perfumes hechos en casa son una opción natural, económica y libre de químicos para mantener el aire limpio y perfumado. Además, lo mejor es que puedes crear una bruma con los ingredientes que más te gustan.
Prepara un perfume para el hogar
- Cáscaras de limón.
- Eucalipto seco.
- Una cucharada de extracto de vainilla.
- 200 ml de agua destilada.
- 30 ml de alcohol etílico.
- Una rama de canela.
- Hojas de menta.
Comienza buscando un frasco limpio y coloca el alcohol y agua destilada. Incorpora el extracto de vainilla, las cáscaras de limón y hojas de eucalipto. Tritura la menta junto con la rama de canela e incorpora en la mezcla.
Revuelve con cuidado la preparación y agita si hace falta, para luego dejar el frasco reposando en un ambiente oscuro y sin humedad. Luego de 24 horas, los aromas se habrán fusionado bien, así que es momento de colar la mezcla y colocar el líquido en un recipiente con spray o en un frasco con varillas difusoras.
Para usar este perfume, recuerda agitar antes de cada aplicación. Puedes rociar textiles, cortilas, sábanas o incluso el propio ambiente.
Cómo mantener un aroma agradable en casa
- Ventilación: parece obvio, pero hay familias que no le prestan atención a la ventilación. Abre las puertas o ventanas al menos unos 15 minutos al día, para renovar el aire.
- Limpia los textiles: las cortinas, mantas, almohadones y fundas de sofá acumulan olor. Lo ideal es lavarlos, aspirar y rociar un ambientador.
- Spray en zonas estratégicas: usa el perfume casero en zonas clave como entradas, living o baño. No hace falta saturar todos los espacios.