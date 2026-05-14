Cómo hacer tu propio perfume casero para el hogar

Prepara un perfume para el hogar

Cáscaras de limón.

Eucalipto seco.

Una cucharada de extracto de vainilla.

200 ml de agua destilada.

30 ml de alcohol etílico.

Una rama de canela.

Hojas de menta.

Comienza buscando un frasco limpio y coloca el alcohol y agua destilada. Incorpora el extracto de vainilla, las cáscaras de limón y hojas de eucalipto. Tritura la menta junto con la rama de canela e incorpora en la mezcla.

preparar perfume casero Prepara tu propio ambientador en casa. Imagen: Pexels.

Revuelve con cuidado la preparación y agita si hace falta, para luego dejar el frasco reposando en un ambiente oscuro y sin humedad. Luego de 24 horas, los aromas se habrán fusionado bien, así que es momento de colar la mezcla y colocar el líquido en un recipiente con spray o en un frasco con varillas difusoras.

Para usar este perfume, recuerda agitar antes de cada aplicación. Puedes rociar textiles, cortilas, sábanas o incluso el propio ambiente.

Cómo mantener un aroma agradable en casa

Ventilación: parece obvio, pero hay familias que no le prestan atención a la ventilación. Abre las puertas o ventanas al menos unos 15 minutos al día, para renovar el aire.

Limpia los textiles: las cortinas, mantas, almohadones y fundas de sofá acumulan olor. Lo ideal es lavarlos, aspirar y rociar un ambientador.

mujer perfumando las sabanas Puedes rociar zonas estratégicas como la entrada, tu habitación, el baño, y más. Imagen: Pexels.