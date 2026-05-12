Cómo preparar un perfume para el hogar con aroma a café recién hecho

cafe Si quieres que tu casa tenga un aroma cálido y agradable, prepara un ambientador con café. Imagen: Magnific.

Ingredientes

Tres cucharadas de granos de café tostado.

tostado. Una taza y media de agua.

Dos rodajas de jengibre fresco.

Dos estrellas de anís.

Una cucharada de cacao amargo.

Aceite esencial perfumado (el que tengas en casa).

Una cucharada de alcohol etílico.

Un frasco.

Preparación del perfume de café

Lo primero que tienes que hacer es colocar el agua en una olla pequeña, y llevarla a fuego medio. Cuando empiece a calentarse, agrega los granos de café, el jengibre, el anís estrellado y el cacao amargo. Mantén la mezcla calentándose hasta que hierva, durante unos 10 minutos.

Deja reposar la preparación hasta que se enfríe un poco. Después, cuela el líquido para eliminar los restos sólidos y vierte en un frasco o recipiente con spray. Con la mezcla tibia incorpora el alcohol y unas gotas de la esencia perfumada que tengas en el hogar (puede ser de vainilla, cedro, limón, etc). Revuelve para que se incorporen todos los ingredientes.

perfume casero Puedes preparar diferentes fórmulas, cambiando los ingredientes. Imagen: Pexels.

Puedes usarlo para rociar los diferentes ambientes, y como resultado obtendrás un hogar cálido, intenso y acogedor. Si quieres que el aroma dure más tiempo en el ambiente, aplicalo sobre telas, alfombras o superficies de madera, ya que retienen mejor las fragancias.