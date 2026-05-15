El perfume casero ideal para que tu ropa huela limpia y fresca siempre

ropa limpia Los aromatizantes textiles caseros se han vuelto tendencia. Imagen: Pexels.

Ingredientes para un perfume casero

180 ml de agua destilada.

40 ml de alcohol de perfumería.

15 ml de glicerina vegetal.

Aceite esencial de lavanda.

Aceite esencial de vainilla.

Aceite esencial de coco.

Un frasco de spray oscuro.

Mezcla el alcohol con los aceites esenciales en un frasco previamente limpio y sanitizado. Este paso es clave, y tienes que aplicar la cantidad necesaria de cada aceite esencial, según tus gustos puedes añadir mas o menos de cada una. Agita suavemente el frasco y mezcla con ayuda de una cuchara para que los aromas se integren poco a poco.

Incorpora la glicerina y el agua destilada agitando con movimientos lentos. Cuando la preparación esté unida, deja el frasco reposando en un armario o habitación oscura. Pasadas 24 horas, puedes usarlo, siempre y cuando agites la mezcla antes.

hombre colgando la ropa Puedes personalizar tu propio perfume, según los ingredientes que te gustan. Imagen: Pexels.

Para usarlo tienes que rociar a unos 20 a 30 cm de la ropa limpia o ligeramente húmeda: no empapes, solo una niebla ligera. Como resultado obtendras unas prendas con aire fresco y cálido.

Ropa limpia y con buen aroma