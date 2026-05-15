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El perfume casero ideal para que tu ropa huela limpia y fresca siempre

En este artículo exploramos una fórmula casera para preparar un perfume apto para textiles, ropa, sábanas y más

Paula García
Por Paula García [email protected]
Atrévete a crear tu propia fragancia para la ropa. Imagen: Pexels.

Atrévete a crear tu propia fragancia para la ropa. Imagen: Pexels.

Si te gusta que tu ropa huela bien, existe una forma casera muy fácil para hacer tu propio perfume en spray y que las prendas parezcan recién salidas de la boutique. A continuación, compartimos los ingredientes y pasos a seguir.

¿Alguna vez has querido que tu ropa huela bien durante todo el día? Es tu momento de suerte, pues tenemos un truco casero para aprender a preparar fragancias para textiles.

Si bien existen perfumes que se pueden comprar en supermercados, y que ayudan a dalr un aroma delicioso a cada prenda del armario, también puedes hacerlo en casa con ingredientes del almacén.

ropa limpia
Los aromatizantes textiles caseros se han vuelto tendencia. Imagen: Pexels.

Los aromatizantes textiles caseros se han vuelto tendencia. Imagen: Pexels.

Ingredientes para un perfume casero

  • 180 ml de agua destilada.
  • 40 ml de alcohol de perfumería.
  • 15 ml de glicerina vegetal.
  • Aceite esencial de lavanda.
  • Aceite esencial de vainilla.
  • Aceite esencial de coco.
  • Un frasco de spray oscuro.

Mezcla el alcohol con los aceites esenciales en un frasco previamente limpio y sanitizado. Este paso es clave, y tienes que aplicar la cantidad necesaria de cada aceite esencial, según tus gustos puedes añadir mas o menos de cada una. Agita suavemente el frasco y mezcla con ayuda de una cuchara para que los aromas se integren poco a poco.

Incorpora la glicerina y el agua destilada agitando con movimientos lentos. Cuando la preparación esté unida, deja el frasco reposando en un armario o habitación oscura. Pasadas 24 horas, puedes usarlo, siempre y cuando agites la mezcla antes.

hombre colgando la ropa
Puedes personalizar tu propio perfume, seg&uacute;n los ingredientes que te gustan. Imagen: Pexels.

Puedes personalizar tu propio perfume, según los ingredientes que te gustan. Imagen: Pexels.

Para usarlo tienes que rociar a unos 20 a 30 cm de la ropa limpia o ligeramente húmeda: no empapes, solo una niebla ligera. Como resultado obtendras unas prendas con aire fresco y cálido.

Ropa limpia y con buen aroma

  • No mezclar ropa limpia y usada: una prenda que usaste una sola vez puede parecer limpia pero ya acumuló olores del ambiente o del cuerpo.
  • Bolsitas aromáticas: coloca bolsitas aromáticas en el interior del armario para que la ropa se impregne de este perfume.
  • Ventila tus prendas: el aire estancado genera olor, incluso en la ropa limpia. Cada tanto, sacalas del placard y colgalas en un sitio aireado para que se mantengan frescas.

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