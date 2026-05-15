El perfume casero ideal para que tu ropa huela limpia y fresca siempre

¿Alguna vez has querido que tu ropa huela bien durante todo el día? Es tu momento de suerte, pues tenemos un truco casero para aprender a preparar fragancias para textiles.
Si bien existen perfumes que se pueden comprar en supermercados, y que ayudan a dalr un aroma delicioso a cada prenda del armario, también puedes hacerlo en casa con ingredientes del almacén.
Ingredientes para un perfume casero
- 180 ml de agua destilada.
- 40 ml de alcohol de perfumería.
- 15 ml de glicerina vegetal.
- Aceite esencial de lavanda.
- Aceite esencial de vainilla.
- Aceite esencial de coco.
- Un frasco de spray oscuro.
Mezcla el alcohol con los aceites esenciales en un frasco previamente limpio y sanitizado. Este paso es clave, y tienes que aplicar la cantidad necesaria de cada aceite esencial, según tus gustos puedes añadir mas o menos de cada una. Agita suavemente el frasco y mezcla con ayuda de una cuchara para que los aromas se integren poco a poco.
Incorpora la glicerina y el agua destilada agitando con movimientos lentos. Cuando la preparación esté unida, deja el frasco reposando en un armario o habitación oscura. Pasadas 24 horas, puedes usarlo, siempre y cuando agites la mezcla antes.
Para usarlo tienes que rociar a unos 20 a 30 cm de la ropa limpia o ligeramente húmeda: no empapes, solo una niebla ligera. Como resultado obtendras unas prendas con aire fresco y cálido.
Ropa limpia y con buen aroma
- No mezclar ropa limpia y usada: una prenda que usaste una sola vez puede parecer limpia pero ya acumuló olores del ambiente o del cuerpo.
- Bolsitas aromáticas: coloca bolsitas aromáticas en el interior del armario para que la ropa se impregne de este perfume.
- Ventila tus prendas: el aire estancado genera olor, incluso en la ropa limpia. Cada tanto, sacalas del placard y colgalas en un sitio aireado para que se mantengan frescas.