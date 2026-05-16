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Cómo usar la cáscara de naranja para perfumar el hogar

Con estos trucos puedes crear perfumes caseros de naranja para cualquier habitación del hogar. Son económicos y fáciles de preparar

Paula García
Por Paula García [email protected]
Con este ingrediente puedes aromatizar las habitaciones del hogar. Imagen: Pexels.

Con este ingrediente puedes aromatizar las habitaciones del hogar. Imagen: Pexels.

La naranja es una fruta cítrica dulce que aporta frescura y es muy utilizada en gastronomía, pero también en perfumería. Tiene un perfume envolvente, fuerte y fácil de llevar, así que a menudo se utiliza en colonias, aguas frescas, e incluso aromatizadores para el hogar.

¿Sabías que la cáscara de naranja puede transformar el aroma de tu hogar sin que tengas que recurrir a productos químicos? En este artículo te enseñamos varios trucos para aprender a usar este ingrediente para crear diferentes formatos de perfume.

La cáscara de la naranja tiene un aroma intenso, fresco y cítrico, con notas dulces y ligeramente amargas debido a sus aceites esenciales, principalmente compuestas en más de un 90% por d-limoneno, un compuesto que se encuentra en los cítricos. Es un aroma ideal para refrescar ambientes, ya que evoca tardes soleadas, cocinas cálidas y una sensación reconfortante.

naranja
En este art&iacute;culo exploramos tres ideas para crear un perfume con naranja para el hogar. Imagen: Pexels.

En este artículo exploramos tres ideas para crear un perfume con naranja para el hogar. Imagen: Pexels.

Tres ideas para usar la cáscara de naranja como perfume para el hogar

  • Ambientador con piel de naranja: este aromatizador es sencillo y muy efectivo. Solo tienes que quitarle la cáscara a la fruta con ayuda de un cuchillo, o incluso puedes rayarla. También, necesitarás clavo de olor y un recipiente o frasco de mermelada reutilizado. Coloca la piel de naranja y los clavos de olor en el frasco. Perfora la tapa para que el perfume se disperse en el ambiente.
  • Potpourrí cítrico: el popurrí o potpourrí es una mezcla de materiales vegetales secos como flores, especias, hierbas y aceites esenciales, que se utiliza para aromatizar. Para este truco tienes que deshidratar pieles de naranja y limón en el horno a baja temperatura. Luego debes mezclar con ramas de canela, anís estrellado y pétalos secos. Coloca la mezcla en un cuenco para decoración o en bolsitas de tela.
perfume de naranja
Puedes crear diferentes aromatizadores de naranja. Imagen creada con IA Gemini.

Puedes crear diferentes aromatizadores de naranja. Imagen creada con IA Gemini.

  • Velas aromáticas con naranja: en este caso tienes que cortar una naranja por la mitad y sacarle la pulpa con cuidado, para que la cáscara quede como una especie de cuenco. Rellena el interior con cera derretida y una mecha. Cuando encendas la vela, el calor realzará el aroma cítrico de la cáscara, creando una fragancia natural y muy relajante.

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