Cómo usar la cáscara de naranja para perfumar el hogar

¿Sabías que la cáscara de naranja puede transformar el aroma de tu hogar sin que tengas que recurrir a productos químicos? En este artículo te enseñamos varios trucos para aprender a usar este ingrediente para crear diferentes formatos de perfume.

La cáscara de la naranja tiene un aroma intenso, fresco y cítrico, con notas dulces y ligeramente amargas debido a sus aceites esenciales, principalmente compuestas en más de un 90% por d-limoneno, un compuesto que se encuentra en los cítricos. Es un aroma ideal para refrescar ambientes, ya que evoca tardes soleadas, cocinas cálidas y una sensación reconfortante.