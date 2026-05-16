Murió un joven motociclista en Luján de Cuyo y ya son 5 los fallecidos en lo que va de mayo

Una ambulancia del SEC asistió a la víctima y la trasladó al hospital Médicos del SEC llegaron hasta el lugar del accidente en Luján de Cuyo y constataron el deceso del joven motociclista. Foto: archivo

Minutos después del siniestro, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el deceso del joven, quien falleció de forma instantánea producto de la gravedad de las lesiones sufridas en el choque.

Accidentes en moto, una tendencia alarmante

Este nuevo fallecimiento no es un hecho aislado. Según las estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial, la siniestralidad en Mendoza tiene a los motociclistas como sus principales víctimas fatales ya que representan casi la mitad de los muertos en estos casos en lo que va del año.

Los especialistas señalaron que el exceso de velocidad, la falta de uso del casco o su mal uso, y las deficiencias en la calzada son los factores que más se repiten en estas tragedias. En el caso de calle Malabia, la Oficina Fiscal de Luján aguarda los resultados de las pericias para determinar si hubo intervención de otro vehículo o si se trató de una mala maniobra solitaria.

Durante el 2025, fallecieron 191 personas en accidentes de tránsito, de las cuales 76 eran motociclistas. Los meses más complicados fueron septiembre, noviembre y diciembre.