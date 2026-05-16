Un joven motociclista perdió la vida este sábado a la madrugada tras un violento accidente vial, sumándose a una lista negra que no para de crecer en Mendoza. En lo que va de mayo ya son 5 los conductores de moto que murieron en las calles, entre ellos un hombre de 55 años en San Martín.
Murió un joven motociclista en Luján de Cuyo y ya son 5 los fallecidos en lo que va de mayo
La víctima tenía 25 años y perdió el dominio de su moto en la madrugada de este sábado. Murió en el acto tras impactar contra unos postes
El hecho ocurrió cerca de la 1.30, en las inmediaciones de calle Malabia al 700, bajo la jurisdicción de la Comisaría 47.
Según informaron fuentes policiales, la víctima de 25 años circulaba al mando de una motocicleta Keller de 110cc. Por causas que aún son materia de investigación para los peritos de la Policía Científica, el conductor perdió el dominio del rodado de baja cilindrada e impactó de lleno contra una serie de postes ubicados sobre la calzada.
Minutos después del siniestro, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el deceso del joven, quien falleció de forma instantánea producto de la gravedad de las lesiones sufridas en el choque.
Accidentes en moto, una tendencia alarmante
Este nuevo fallecimiento no es un hecho aislado. Según las estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial, la siniestralidad en Mendoza tiene a los motociclistas como sus principales víctimas fatales ya que representan casi la mitad de los muertos en estos casos en lo que va del año.
Los especialistas señalaron que el exceso de velocidad, la falta de uso del casco o su mal uso, y las deficiencias en la calzada son los factores que más se repiten en estas tragedias. En el caso de calle Malabia, la Oficina Fiscal de Luján aguarda los resultados de las pericias para determinar si hubo intervención de otro vehículo o si se trató de una mala maniobra solitaria.
Durante el 2025, fallecieron 191 personas en accidentes de tránsito, de las cuales 76 eran motociclistas. Los meses más complicados fueron septiembre, noviembre y diciembre.