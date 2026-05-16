Así operaba la banda de los cerrajeros: cientos de llaves duplicadas para cometer robos

robo cerrajeros Los elementos secuestrados en las causas de robos.

Los robos que cometían los Cerrajeros

La investigación, coordinada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 48 y el juez Mariano Iturralde, se inició tras un robo perpetrado en marzo de 2021 en un coqueto departamento ubicado en el barrio bonaerense de Recoleta.

A partir de ese robo, los investigadores lograron conectar a la banda con otros atracos similares ocurridos durante 2025 y 2026. Los allanamientos se realizaron en el barrio de Monserrat y en las localidades de Ezeiza y Florencio Varela, con la colaboración de grupos especiales de la Policía de Buenos Aires.

Durante los operativos, según informaron fuentes policiales, las fuerzas de seguridad incautaron 3 armas de fuego, una réplica, municiones y un duplicador de llaves profesional. Además, se recuperó un botín compuesto por alhajas, relojes de alta gama y dinero en efectivo de 9 países diferentes. En las viviendas también se hallaron elementos típicos de logística de robos como sogas, escaleras, precintos y herramientas de efracción.

El prontuario de los detenidos refleja una alta peligrosidad y reincidencia: el líder de la banda, un argentino de 48 años, cuenta con 14 antecedentes penales por robos, estafas y venta de drogas. Su cómplice paraguayo registra otros cinco hechos delictivos, principalmente vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Los tres sujetos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se analiza si el material secuestrado pertenece a otros robos aún no denunciados.