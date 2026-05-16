Le decían los cerrajeros. Un apodo que les cabía a la perfección: eran una banda criminal que duplicaba llaves para cometer robos con el mayor sigilo posible. Sin embargo, su suerte se acabó tras ser detenidos en los últimos días en Buenos Aires.
Así operaba la banda de los cerrajeros: cientos de llaves duplicadas para cometer robos
Un botín millonario tras varios robos y 150 llaves duplicadas tenía la banda de los cerrajeros que fue detenida en Buenos Aires
Tres hombres, conocidos como los Cerrajeros, fueron detenidos este fin de semana tras una investigación que los vincula con una serie de robos en casas y departamentos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
La banda, integrada por dos argentinos y un ciudadano paraguayo, se especializaba en ingresar a las viviendas utilizando un arsenal de más de 150 llaves duplicadas, lo que les permitía actuar sin dejar rastros de violencia.
Los robos que cometían los Cerrajeros
La investigación, coordinada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 48 y el juez Mariano Iturralde, se inició tras un robo perpetrado en marzo de 2021 en un coqueto departamento ubicado en el barrio bonaerense de Recoleta.
A partir de ese robo, los investigadores lograron conectar a la banda con otros atracos similares ocurridos durante 2025 y 2026. Los allanamientos se realizaron en el barrio de Monserrat y en las localidades de Ezeiza y Florencio Varela, con la colaboración de grupos especiales de la Policía de Buenos Aires.
Durante los operativos, según informaron fuentes policiales, las fuerzas de seguridad incautaron 3 armas de fuego, una réplica, municiones y un duplicador de llaves profesional. Además, se recuperó un botín compuesto por alhajas, relojes de alta gama y dinero en efectivo de 9 países diferentes. En las viviendas también se hallaron elementos típicos de logística de robos como sogas, escaleras, precintos y herramientas de efracción.
El prontuario de los detenidos refleja una alta peligrosidad y reincidencia: el líder de la banda, un argentino de 48 años, cuenta con 14 antecedentes penales por robos, estafas y venta de drogas. Su cómplice paraguayo registra otros cinco hechos delictivos, principalmente vinculados a la comercialización de estupefacientes.
Los tres sujetos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se analiza si el material secuestrado pertenece a otros robos aún no denunciados.