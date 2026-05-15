Robaron y destrozaron una iglesia en Las Heras: "Nunca nos había pasado algo así"

“Nos encontramos en la mañana del miércoles con que los vecinos nos avisaron que habían entrado ladrones. Arrancaron el lavamanos, dejaron la puerta abierta y nos alertaron porque corría el agua”, relató con tristeza.

Embed - La hermana Norma da detalles del robo en la iglesia Espíritu Santo de Las Heras

Cuando llegó al lugar, el panorama era desolador. “Inmediatamente fui y encontré todo dado vuelta, desparramado, el sagrario volcado sobre el altar. Se llevaron el lavamanos, el equipo de sonido, elementos de cocina, ollas, cubiertos y bandejas”, explicó.

Además, los delincuentes intentaron llevarse otros elementos del templo. “Sacaron la carcaza del calefactor pero no se lo llevaron. También tocaron la heladera pero quedó”, agregó.

robo iglesia de las heras Una madrugada de vandalismo y robo atravesó una iglesia de Las Heras.

La iglesia pertenece a la congregación Católicos Apostólicos (pero no Romanos, según se aclaró) y desde allí un pequeño grupo de hermanas desarrolla tareas sociales y comunitarias para familias vulnerables de la zona.

“Tenemos ropero comunitario y merendero. Mucha gente viene a pedir mercadería, ropa, calzado. Muchos niños vienen solos porque los padres están haciendo changas o buscando trabajo”, contó la hermana Norma.

robo en iglesia las heras tres Hasta los distintos artefactos que tanto le costaron instalar a la institución fueron dañados y saqueados.

Según explicó, además de la ayuda alimentaria, también impulsan talleres para mujeres y actividades solidarias. “Hemos hecho cocina, costura y distintas alternativas para que las mujeres puedan buscar sustento”, señaló.

"Que entren ladrones al templo nunca nos había pasado"

La religiosa aseguró que nunca habían vivido un hecho semejante dentro del templo. “Primera vez que nos sucede. Siempre hemos estado cuidados. Sí se habían llevado alguna manguera del patio, pero entrar al templo y revolver todo, jamás”, lamentó.

La zona donde se encuentra la parroquia tiene cerca un asentamiento y, según indicó la hermana, muchos de los problemas que atraviesan las familias están vinculados a las adicciones.

“Hay muchos jóvenes que pasan, miran, piden y seguramente hay adicciones detrás. Es algo que excede nuestra capacidad. Nosotros atendemos a la gente que necesita comer, ropa o ayuda espiritual”, expresó.

La hermana Norma pidió todo tipo de ayuda para la iglesia

Pese al dolor por lo ocurrido, las hermanas continúan trabajando y pidieron colaboración a la comunidad para recuperar parte de lo robado y seguir sosteniendo la ayuda social. “Bienvenidas todas las colaboraciones”, dijo la hermana Norma.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 2617063823.