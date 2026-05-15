Río de la Plata: el río que era de todos, pero hoy es conocido por su contaminación

Antes el Río de la Plata era el río de todos los pescadores, nadadores y personas que disfrutaban el verano en sus orillas para pasar el calor y las vacaciones. Había clubes deportivos, clubes de pesca, familias que iban en tren o en bici para pasar el día en este maravilloso lugar argentino. De hecho, a principios del siglo XX, Buenos Aires tenía un balneario municipal en la Costanera Sur donde miles de personas iban en temporadas de calor para refrescarse, entretenerse y descansar.

En aquel lugar perteneciente al río, el color dulce de leche del agua, sin estar contaminada, hacía que la gente pudiera bañarse sin la preocupación de contraer infecciones. Había guardavidas, puestos de socorro; se sumaron embarcaciones pequeñas que recorrían el Río de la Plata casi siempre y fue convirtiéndose en playas de descanso para veranear.

río de la plata contaminado El Río de la Plata actualmente está contaminado por desechos cloacales y por la proximidad a la ciudad. Fuente: La Política Ambiental.

Sin embargo, un día todo cambió. La presencia de la gente tan notable cada vez desaparecía más a raíz de un problema ambiental del que todos corremos riesgo: la contaminación.

El Río de la Plata fue acumulando la falta de inversión en saneamiento; el crecimiento urbano y la falta de controles eficaces formaron un receptor final de los residuos de millones de personas. En este sentido, la principal fuente de contaminación es la descarga de desechos cloacales, ya que en el conurbano bonaerense, una parte de la población no cuenta con conexión a redes cloacales.

Además de las bacterias fecales, los fármacos de uso masivo tienen un papel fundamental en el deterioro de esta reserva de agua dulce, especialmente porque no todos estos contaminantes son eliminados en los procesos de potabilización.