Padres de una escuela atraparon a un delincuente que había robado en una farmacia de la Sexta Sección

Embed - Delincuente detenido por padres de la escuela Nadino de la Sexta Sección

Sin perder tiempo, los malvivientes se apoderaron de varios productos de higiene capilar y salieron a la carrera para emprender la fuga en una moto. Sin embargo, la maniobra no pasó inadvertida para los vecinos de la zona, quienes se comunicaron de inmediato con la línea de emergencias aportando datos clave sobre la dirección de escape.

Captura y recuperación de lo robado en la farmacia

Personal de la Comisaría 6, en conjunto con preventores municipales que patrullaban el sector, iniciaron un operativo cerrojo que dio sus frutos a las pocas cuadras. En medio de la persecución, las autoridades lograron interceptar y reducir a uno de los sospechosos, con domicilio en la misma Ciudad de Mendoza.

Al requisar al sospechoso, los efectivos encontraron dentro de su mochila los elementos que acababan de ser sustraídos del mostrador de la farmacia:

Dos envases de shampoo.

Una crema de enjuague.

Lamentablemente, el conductor de la motocicleta logró acelerar y escapar, por lo que todavía es intensamente buscado por la policía.

Situación judicial

Por disposición de la Oficina Fiscal de turno, el delincuente detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó formalmente aprehendido a la espera de sus antecedentes penales. En tanto, los elementos recuperados fueron restituidos a la dueña de la farmacia, quien realizó la denuncia correspondiente tras el amargo momento vivido en plena jornada laboral.