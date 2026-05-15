No sólo fueron detenidos por un millonario contrabando de mercadería desde Bolivia hacia Argentina, por el norte argentino, valuado en más de $300 millones. También se probó que la banda tenía un particular sistema de comunicación para evitar a las autoridades.
El particular sistema de comunicación que tenía una banda detenida por un contrabando de $310 millones
La organización criminal cometió reiterados contrabandos desde Bolivia hacia el norte argentino
La investigación inició en el mes de abril, cuando fue reportada por las autoridades de una Fiscalía Federal de Salta le pidió a personal de Gendarmería Nacional que debía realizar tareas de inteligencia sobre una posible banda delictiva y sus maniobras de contrabando transnacional.
Durante más de un año de trabajos de campo, los funcionarios de Salta lograron determinar que la organización estaba liderada por una pareja y los demás miembros eran familiares de ellos. Uno era el encargado de coordinar la logística y traslados entre Argentina y Bolivia.
Contrabando millonario
Asimismo, se constató que la mercadería provenía de Bolivia, era trasladada a los sitios de acopio de las provincias de Salta y Tucumán, para luego pasarla a Chile, usando un sistema de comunicaciones satelitales para evadir controles policiales.
En los primeros días del mes de mayo, los uniformados localizaron depósitos clandestinos e interceptaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional 34. Se decomisó atados de cigarrillos y hojas de coca como así también 5 personas quedaron supeditados a la causa por contrabando.
Continuando con las pesquisas, en la mañana del jueves pasado, los efectivos culminaron con otros 8 allanamientos en las provincias de Salta y Tucumán; en donde incautaron más mercadería de contrabando.
El trabajo arduo del personal de la Fuerza concluyó en el desbaratamiento de los nodos logísticos de esta importante banda criminal en ambas provincias, al igual que decomisaron un total de: 92.030 paquetes de cigarrillos, 811 kilos del vegetal en estado natural, 7 rodados, 17 celulares, dos antenas satelitales, dos Handy, artículos de rubro textil y bazar, y 40.000 dólares.
Los gendarmes detuvieron a 4 hombres y 3 mujeres mayores de edad como así también determinaron el avalúo total de la mercadería secuestrada, el cual supera los $310 millones. Los elementos y detenidos quedaron a disposición de la Justicia.