El particular sistema de comunicación que tenía una banda detenida por un contrabando de $310 millones

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Contrabando millonario

Asimismo, se constató que la mercadería provenía de Bolivia, era trasladada a los sitios de acopio de las provincias de Salta y Tucumán, para luego pasarla a Chile, usando un sistema de comunicaciones satelitales para evadir controles policiales.

En los primeros días del mes de mayo, los uniformados localizaron depósitos clandestinos e interceptaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional 34. Se decomisó atados de cigarrillos y hojas de coca como así también 5 personas quedaron supeditados a la causa por contrabando.

Continuando con las pesquisas, en la mañana del jueves pasado, los efectivos culminaron con otros 8 allanamientos en las provincias de Salta y Tucumán; en donde incautaron más mercadería de contrabando.

contrabando salta 2 Golpe a la banda que cometía el millonario contrabando.

El trabajo arduo del personal de la Fuerza concluyó en el desbaratamiento de los nodos logísticos de esta importante banda criminal en ambas provincias, al igual que decomisaron un total de: 92.030 paquetes de cigarrillos, 811 kilos del vegetal en estado natural, 7 rodados, 17 celulares, dos antenas satelitales, dos Handy, artículos de rubro textil y bazar, y 40.000 dólares.

Los gendarmes detuvieron a 4 hombres y 3 mujeres mayores de edad como así también determinaron el avalúo total de la mercadería secuestrada, el cual supera los $310 millones. Los elementos y detenidos quedaron a disposición de la Justicia.