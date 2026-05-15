Un sistema de videovigilancia con cámara infrarroja instalado dentro de una casa de Buenos Aires permitió captar el momento en que un hombre ingresaba a robar durante la madrugada. Tras cometer el ilícito, el ladrón abandonó temporalmente el barrio, pero su regreso activó un operativo policial que culminó en su detención.
Video: robó una casa cuando no estaban sus dueños pero quedó filmado en primer plano
El sospechoso del robo, que quedó filmado en primer plano gracias a la cámara de seguridad, quedó a disposición de las autoridades judiciales
El sospechoso del robo, que quedó filmado en primer plano gracias a la cámara de seguridad, quedó a disposición de las autoridades judiciales, enfrentando las consecuencias de sus acciones.
El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la localidad de Billinghurst, partido bonaerense de San Martín, y se viralizó gracias al video que llamó la atención en las redes sociales.
El robo que quedó filmado
El ladrón forzó la puerta de acceso principal para ingresar a la casa de una vecina y sustraer diversos objetos de valor. El hecho se produjo en horas de la noche, cuando la dueña de casa no se encontraba presente, lo que facilitó el accionar delictivo sin testigos directos en el momento.
Al volver y descubrir los faltantes junto con la puerta violentada, la víctima del robo presentó de inmediato la denuncia correspondiente. Revisó las grabaciones de su equipo de seguridad interno, que registró con claridad las imágenes del ladrón.
De hecho, la víctima reconoció al autor del robo ya que se trataba de una persona conocida en el vecindario por sus antecedentes delictivos, lo que aceleró la entrega del material audiovisual a las fuerzas policiales.
El detenido fue identificado como Ricardo David Torales, de 44 años. Tras el robo, se emitió una orden de captura en su contra. Un procedimiento de allanamiento realizado en su domicilio, situado en la calle Avellaneda al 3600 de Billinghurst, no arrojó resultados positivos. Pero los efectivos dispusieron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de su vivienda y, efectivamente, al reaparecer en el barrio quedó detenido.
El presunto ladrón enfrenta cargos por robo agravado mediante efracción en la modalidad conocida como escruche. Permanecerá a disposición de la justicia y se prevé que sea indagado en las próximas horas.