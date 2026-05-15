Video: robó una casa cuando no estaban sus dueños pero quedó filmado en primer plano

robo buenos aires 2 El hombre fue identificado y detenido tras el robo.

El robo que quedó filmado

El ladrón forzó la puerta de acceso principal para ingresar a la casa de una vecina y sustraer diversos objetos de valor. El hecho se produjo en horas de la noche, cuando la dueña de casa no se encontraba presente, lo que facilitó el accionar delictivo sin testigos directos en el momento.

Al volver y descubrir los faltantes junto con la puerta violentada, la víctima del robo presentó de inmediato la denuncia correspondiente. Revisó las grabaciones de su equipo de seguridad interno, que registró con claridad las imágenes del ladrón.

De hecho, la víctima reconoció al autor del robo ya que se trataba de una persona conocida en el vecindario por sus antecedentes delictivos, lo que aceleró la entrega del material audiovisual a las fuerzas policiales.

Embed Un escruche por dentro: entró a robar a una casa y quedó filmado por una cámara ocultahttps://t.co/sWc336OqD6 pic.twitter.com/x8MUqsOmLn — Primer Plano (@primerplanotv) May 13, 2026

El detenido fue identificado como Ricardo David Torales, de 44 años. Tras el robo, se emitió una orden de captura en su contra. Un procedimiento de allanamiento realizado en su domicilio, situado en la calle Avellaneda al 3600 de Billinghurst, no arrojó resultados positivos. Pero los efectivos dispusieron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de su vivienda y, efectivamente, al reaparecer en el barrio quedó detenido.

El presunto ladrón enfrenta cargos por robo agravado mediante efracción en la modalidad conocida como escruche. Permanecerá a disposición de la justicia y se prevé que sea indagado en las próximas horas.