Una docente le robó la tarjeta de crédito a su compañera: sorprendió con sus compras y luego se la devolvió

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Robo, de docente a docente: el descubrimiento del fraude y la denuncia

La víctima del robo, una joven docente de 25 años que también ejerce en el Instituto Privado Mariano de Oberá, Misiones, se percató de que había sido estafada al revisar los movimientos de su cuenta a través del sistema de home banking. Allí detectó una serie de gastos realizados el pasado 5 de mayo que ella nunca había efectuado ni autorizado.

Según consta en la denuncia formal que radicó ante la fuerza provincial, las operaciones fraudulentas incluyeron tres grandes consumos:

$62.000 en cargas de combustible en una estación de servicio.

$226.000 en mercadería de un supermercado local.

$21.000 en un comercio de la zona.

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Investigación cibernética y detención tras el robo

El caso de robo y fraide quedó en manos de los agentes de la División Cibercrimen (Ciberdelitos) de la Policía de Misiones y bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1.

Las pesquisas llevaron a cabo un rápido entrecruzamiento de datos entre los registros bancarios, los comprobantes de las transacciones y las fechas y horarios de los consumos.

La pieza clave para resolver el misterio fue el relevamiento de las cámaras de seguridad de los locales comerciales donde se utilizó el plástico. Las imágenes confirmaron la identidad de la autora de las compras: la compañera de trabajo de la denunciante.

Tras reunir las pruebas suficientes, la Justicia ordenó la detención de la mujer de 33 años, quien fue interceptada por las autoridades policiales justo cuando salía del establecimiento escolar.

Actualmente, la docente se encuentra alojada en la Seccional Segunda de Oberá, en averiguación del hecho y a disposición del magistrado interviniente.

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Revuelo en la escuela tras el robo de la docente a su compañera

Además del grave frente judicial que deberá afrontar por los delitos de hurto y estafa, el escándalo generó una fuerte repercusión puertas adentro de la escuela.

Las autoridades de la institución educativa ya confirmaron la apertura de un sumario interno para evaluar la situación administrativa y las posibles sanciones disciplinarias de la educadora detenida.