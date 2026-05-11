Absolvieron al reconocido docente acusado de grooming pero lo condenaron por otro delito

elbio bruschi grooming El supuesto acto de grooming no alcanzó a probarse, según la jueza.

Fue del tecnicismo legal, el fallo implica que la jueza encontró probado que Elbio Bruschi intercambió mensajes con su alumna de 17 años que fueron elevados de tono para la función que debía cumplir como docente, aunque eso no alcanzó a demostrar que la conversación tenía el fin de menoscabar la integridad sexual de la víctima.

El reconocido docente juzgado de grooming

Elbio Bruschi es uno de los docentes más conocidos del Sur provincial. Especializado en tecnología, brindaba clases en la escuela Jorge De la Reta, un colegio secundario ubicado en San Rafael.

A mediados de 2019 fue citado por el Senado nacional para ser reconocido como "maestro ilustre", una distinción que se otorga una vez al año a un profesor de cada provincia. Lógicamente, también fue merituado por el Concejo Deliberante de su San Rafael natal. Sin embargo, desde 2023 quedó envuelto en una investigación por grooming.

La acusación sostiene que entre abril y noviembre de 2023, en el marco de las clases que Elbio Bruschi brindaba sobre "Sistemas Digitales y Redes", el docente fue consultado por una de sus alumnas de 17 años sobre distintos temas académicos. La adolescente declaró en cámara Gesell que durante esas interacciones el docente se sobrepasó diciendo cosas como "no te puedo dejar de mirar a la boca" y "no me puedo concentrar, tengo unas ganas de meterte la lengua y de que te llegue hasta la garganta...".

elbio bruschi grooming 2 El docente fue condenado por grooming.

La menor de edad a su vez intercambiaba mensajes por WhatsApp con el hombre. En el expediente por grooming se recopilaron más de un centenar en los cuales había sólo connotación de consulta académica. Excepto en unos que envió el docente el 4 de noviembre de 2023 donde le dijo: "Vos me parece que vas a tener que entregar tu cuerpo. Yo me imagino cada cosa jajaja".

Elbio Bruschi negó que las conversaciones que intercambiaba con su alumna tuvieran fines sexuales: "Yo les hago arengas a los alumnos que van a rendir y uso el vocabulario que ellos utilizan. Los mensajes siempre fueron apuntados a aprobar la materia. Nunca hubo un pedido de otro tema ni algo que tenga que ver con grooming. De hecho doy una materia donde se enseña específicamente los delitos informáticos".