Marcelo D'Agostino denunció a la ex pareja por extorsión, falsa denuncia y falso testimonio

Mendoza 1307-2018 El Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. José Valerio y el Subsecretario de Justicia, Dr. Marcelo Dagostino realizaron el lanzamiento de la actividad de SEMINARIO INTERNACIONAL Y SIMULACRO DE JUICIO POR JURADO que se llevará a ca Marcelo D'Agostino, ex subsecretario imputado y denunciante.

Audio y testimonial, ejes de la denuncia de Marcelo D'Agostino

La primera es una grabación de audio de 30 minutos, aportada como prueba por la denunciante y que registra la conversación entre ella y su ex marido -considerado por ella como intermediario- en un café de Chacras de Coria, en una zona de oficinas, en diciembre último.

"La denunciante le mostró su teléfono celular con un mensaje que decía que le dijera a Marcelo D'Agostino (todavía funcionario provincial) que ella quería 500.000 dólares y que no se iba a enterar nunca más nada de él”. Y se agrega una voz que, en susurro, dijo "500 mil".

Esta prueba, de por sí valiosa para los letrados Daniel Sosa Arditi, Sofía Sosa Arditi y Eduardo De Oro, cobró mayor valía el lunes 4 de mayo último cuando se produjo la segunda prueba: el testigo -a quien la denunciante consideró intermediario- confirmó en la Fiscalía que esa reunión existió y que la denunciante le había mostrado ese mensaje escrito en su celular.

Para la defensa de Marcelo D'Agostino, ambas pruebas demuestran que la denunciante tuvo una conducta "extorsiva". "Utilizó la amenaza de efectuar una falsa denuncia penal -con todas las consecuencias que ello acarrea para quien la padece, en especial tratándose de un ex funcionario público de alto rango- como medio de coacción para obtener la suma de dinero 500 mil dólares", indicaron.

Polo Judicial.jpg Las denuncias cruzadas entre Marcelo D'Agostino y la ex pareja se investigan en el Polo Judicial.

La denunciante de D'Agostino acusó al testigo clave

La ex pareja de Marcelo D'Agostino denunció por falso testimonio al testigo que declaró en la Fiscalía que ella le había exigido 500.000 dólares al ex funcionario para no denunciarlo.

Según la abogada Elena Quintero, que asiste a la denunciante del ex funcionario, "el testigo incurrió en contradicciones, omisiones intencionales y discordancias objetivas" cuando declaró mediante videoconferencia el 4 de mayo último.

Para la letrada, "de acuerdo al análisis de las falsedades, reticencias y contradicciones objetivas en que incurrió el testigo se solicitó la extracción y remisión de compulsas al Ministerio Público Fiscal, en orden a la presunta comisión del delito de falso testimonio".

El testigo en cuestión fue aportado por la defensa técnica del ex funcionario. Fue esposo de la denunciante de Marcelo D'Agostino y es padre de un hijo en común.

"Lejos de aportar elementos objetivos a la investigación, la versión del testigo constituye un cúmulo de aseveraciones contrarias a la verdad histórica con respuestas evasivas y acomodaticias y de omisiones deliberadas", dijo la abogada en un escrito presentado en la Fiscalía.

Para ella y su clienta, el testigo se comportó de ese modo ya que tiene "manifiesto interés personal en el resultado del proceso y una enemistad probada y multidocumentada con la víctima".

Marcelo D'Agostino también denunció una falsa denuncia

La falsa denuncia contra la mujer, según los abogados, está directamente ligada a la exigencia de U$S500.000 a D'Agostino para no denunciarlo en la Justicia: "Nadie que ha sido víctima real de graves delitos ofrece silencio a cambio de dinero. Esa conducta es, en sí misma, incompatible con la condición de víctima genuina y compatible, en cambio, con la condición de quien formula una denuncia falsa como herramienta de presión".

La acusación de falso testimonio que Marcelo D'Agostino promovió contra su ex pareja y denunciante tiene que ver con que parte de las pruebas aportadas por ella misma ante la Justicia (el audio) contradicen la ratificación de la denuncia penal. "Sospechamos -dijeron los defensores- que en la denuncia se afirmaron falsedades para perjudicar al imputado".

Refutaciones del ex funcionario

Otros tópicos de la acusación ratificada que fueron cuestionados y desmentidos en el planteo dirigido a la fiscal Valeria Bottini son: las lesiones en las pantorrillas que la denunciante dijo que Marcelo D'Agostino se las causó adentro de su camioneta -"la existencia de una guantera central entre los asientos impediría cualquier tipo de maniobra de esa naturaleza desde el asiento del conductor hacia el acompañante"-; y que la denunciante hubiera negado interés económico "siendo que ella misma se presentó en la causa como querellante civil".

La defensa del imputado consideró que la denunciante ha cometido falso testimonio también acerca de la conducta de D'Agostino: "Denunció que él había sido agresivo con sus ex parejas, pero una de ellas -quien declaró como testigo y bajo juramento en la Fiscalía- lo negó enfáticamente. Y más aún -dijeron los abogados-: esa testigo declaró que quien tenía conductas agresivas era la denunciante y estaban dirigidas hacia D'Agostino, como piñas y patadas, tal como le había relatado una hija menor de edad".