Hombre se quedó dormido en un hotel alojamiento y su "pareja" le robó 100 mil pesos

Durante el fin de semana, se presentó una situación inusual en un hotel alojamiento de La Banda, donde un hombre se quedó tras haber consumido bebidas alcohólicas en compañía de una mujer, y despertó denunciando el robo de 100 mil pesos.
El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 20.30 en el motel Ozira, situado en el barrio Villa Anita de Santiago del Estero. El hombre ingresó junto a una mujer, pero esta no se quedó durante mucho tiempo.
La desconocida, cuya identidad no fue revelada al público, sería la autora del atraco. Las autoridades ya la están buscando debido a que quedó registrada en videos y ya fue identificada.
Una siesta muy cara
De acuerdo con el informe elaborado por el personal de la División de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5, la responsable del establecimiento indicó que, aproximadamente a las 14 horas, había ingresado un hombre de 47 años, residente en Tintina, acompañado por una mujer.
La pareja solicitó una habitación por un período de dos horas. Sin embargo, al transcurrir dicho tiempo, la mujer abandonó el lugar de manera unilateral, dirigiéndose a un destino desconocido.
El hombre permaneció sin responder inicialmente a los llamados del personal durante aproximadamente cuatro horas adicionales.
Ante la situación, la responsable optó por solicitar la intervención de las autoridades policiales. Al momento de la llegada de los efectivos al motel, estos procedieron a golpear la puerta de la habitación.
El hombre que se encontraba en el interior respondió indicando que se había quedado dormido tras haber consumido varias latas de cerveza.
Posteriormente, el individuo en cuestión informó a los agentes de la autoridad que había notado la ausencia de 100 mil pesos en efectivo.