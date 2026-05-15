Hombre se quedó dormido en un hotel alojamiento y su "pareja" le robó 100 mil pesos

Una siesta muy cara

ozira El hotel alojamiento en donde se habría producido en robo. Imagen: Google Maps

De acuerdo con el informe elaborado por el personal de la División de Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5, la responsable del establecimiento indicó que, aproximadamente a las 14 horas, había ingresado un hombre de 47 años, residente en Tintina, acompañado por una mujer.

La pareja solicitó una habitación por un período de dos horas. Sin embargo, al transcurrir dicho tiempo, la mujer abandonó el lugar de manera unilateral, dirigiéndose a un destino desconocido.

El hombre permaneció sin responder inicialmente a los llamados del personal durante aproximadamente cuatro horas adicionales.

Ante la situación, la responsable optó por solicitar la intervención de las autoridades policiales. Al momento de la llegada de los efectivos al motel, estos procedieron a golpear la puerta de la habitación.

El hombre que se encontraba en el interior respondió indicando que se había quedado dormido tras haber consumido varias latas de cerveza.

Posteriormente, el individuo en cuestión informó a los agentes de la autoridad que había notado la ausencia de 100 mil pesos en efectivo.