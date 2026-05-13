Pagó con QR en un hotel transitorio y terminó expuesto como parte de una banda que robaba camionetas

banda robo camionetas 2 Los elementos que utilizaban para cometer los robos.

El pago con QR que develó la autoría en los robos

La investigación se inició a partir del robo de dos camionetas Toyota SW4 y Toyota Hilux en marzo pasado en los barrios de Boedo y Recoleta. Tras el análisis de cámaras de seguridad, se logró determinar que los delincuentes utilizaban un Peugeot 208 blanco como vehículo de apoyo. También se logró reconstruir la ruta de fuga de los sospechosos y finalmente dar con ellos.

La primera imagen de los dos sospechosos involucrados en los robos se obtuvo en una estación de servicio. Los oficiales fueron hasta allí guiados por un pago realizado con la tarjeta de crédito robada a la víctima de un hecho. Sin embargo, la instancia clave ocurrió cuando los policías detectaron al vehículo estacionado frente a un kiosco. Cuando el ocupante descendió, pudieron constatar que se trataba de uno de los dos sujetos que habían estado en la estación de servicio.

Los investigadores de la Policía de Buenos Aires detectaron que el auto siguió camino e ingresó a un hotel alojamiento cercano, donde el sospechoso realizó el pago del turno con el QR de una billetera virtual. Con esa transacción bancaria es que se permitió identificarlo.

El otro integrante de la banda fue identificado tras la revisión de imágenes de cámaras de la Ciudad mientras cargaba combustible en una estación previo a un robo en Boedo.