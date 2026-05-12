Trabajaban para la Justicia y terminaron acusados de robarse aires acondicionados del edificio

poder judicial san juan El robo ocurrió en el edificio del Poder Judicial.

La detención tras el robo

Según la investigación de la Fiscalía de San Juan, los imputados no contaban con autorización ni documentación que respaldara el retiro de los bienes. Todos los elementos del Poder Judicial están inventariados, y cualquier traslado, donación o baja debe registrarse formalmente. La Fiscalía sostuvo que los empleados judiciales con acceso a las áreas involucradas utilizaron un vehículo oficial para trasladar los equipos al domicilio de uno de ellos.

En la audiencia de imputación realizada el lunes pasado, el juez otorgó la libertad a ambos empleados judiciales pero con medidas restrictivas: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad y prohibición de acercarse o contactar a personal. Además, la Corte de Justicia de san Juan fue notificada para suspenderlos de sus funciones en esos sectores mientras dure la investigación, que tiene un plazo de 8 meses.

Tanto Juan José Gallardo como Juan Pablo Albornoz declararon en la audiencia. Dijeron ser inocentes y apuntaron como responsable principal a un tercer empleado quien se desempeñaba en Patrimonio y Servicios Generales. Argumentaron que este hombre les dio órdenes de reparar los equipos y les aseguró que estaban autorizados.

El delito de peculado castiga a los funcionarios públicos que roban bienes cuya custodia o administración les fue confiada por su función. La Fiscalía de Estado se presentó como querellante, destacando la gravedad institucional del caso.