En casa de herrero, cuchillo de palo: le robaron 30.000 dólares en equipos a una reconocida empresa de seguridad

Policìa de San Juan.jpg La Policía de San Juan investiga el robo.

El robo a la empresa de seguridad

El robo sucedió en un inmueble ubicado sobre calle Rivadavia, entre España y Salta, durante la noche del viernes cuando la empresa de seguridad se encontraba sin empleados en su interior.

El propietario de la firma radicó la denuncia en la Comisaría 4 de San Juan y aseguró que no se registraron signos de violencia en el lugar lo que llamó la atención y generó alertas sobre una presunta complicidad interna en el robo. Según las primeras versiones, el empresario aseguró que todavía desconoce cómo lograron ingresar al local los ladrones.

Además, relató que los delincuentes estuvieron un largo rato en el interior del edificio ya que se llevaron un baúl o caja metálica donde se encontraban guardados distintos equipos de comunicación utilizados por la empresa, entre los que figuraban 20 radios portátiles, 10 intercomunicadores manos libres, 6 micrófonos de palma, cargadores, transformadores y otros accesorios.

En un primer momento, intervino personal policial de la seccional jurisdiccional, aunque la investigación por el robo quedó posteriormente a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. Según se informó, hasta el momento no hay sospechosos identificados.