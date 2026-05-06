Cayeron dos viudas negras: el modus operandi que tenían para cometer los robos

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La detención tras el robo

Luego del robo, la víctima constató que las imputadas realizaron numerosos consumos y operaciones, de modo presencial y online, y vaciaron las billeteras digitales del damnificado, según confirmaron fuentes policiales.

A partir de tareas de investigación realizadas por la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a las sospechosas y establecer sus domicilio. A su vez, esto fue lo que permitió solicitar y ejecutar las órdenes de allanamiento.

Como resultado, en una casa ubicada en Villa Soldati se detuvo a una de las presuntas viudas negras. En ese operativo también se le secuestró una consola de videojuegos PlayStation 4 y un teléfono celular.

En tanto, en un domicilio de Lomas de Zamora se concretó la detención de su presunta cómplice del robo, con la intervención de personal de la DDI de ese partido, donde también se incautó un celular.

Tras sus identificaciones, se logró establecer que una de ellas contaba con 7 antecedentes por robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad.