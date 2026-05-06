Dos viudas negras, una de ellas con 7 antecedentes penales, fueron detenidas tras allanamientos en las localidades bonaerenses de Soldati y Lomas de Zamora. La causa inició tras la denuncia de una víctima en junio de 2024, quien expuso que dos mujeres lo habían drogado y robado.
Cayeron dos viudas negras: el modus operandi que tenían para cometer los robos
El robo ocurrió hace casi 2 años pero las dos sospechosas fueron detenidas tras allanamientos que se realizaron esta semana
El hecho ocurrió el 30 de junio de 2024, cuando la víctima conoció a dos mujeres en un local bailable del barrio porteño de Constitución y luego las invitó a su departamento en Caballito.
Una vez en su casa, tras compartir algunas bebidas, el hombre perdió el conocimiento. En ese contexto, las mujeres, identificadas de 26 y 31 años le robaron dinero en efectivo, dólares, tarjetas de crédito y débito, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos.
La detención tras el robo
Luego del robo, la víctima constató que las imputadas realizaron numerosos consumos y operaciones, de modo presencial y online, y vaciaron las billeteras digitales del damnificado, según confirmaron fuentes policiales.
A partir de tareas de investigación realizadas por la División Investigaciones Comunales 8 de la Policía de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a las sospechosas y establecer sus domicilio. A su vez, esto fue lo que permitió solicitar y ejecutar las órdenes de allanamiento.
Como resultado, en una casa ubicada en Villa Soldati se detuvo a una de las presuntas viudas negras. En ese operativo también se le secuestró una consola de videojuegos PlayStation 4 y un teléfono celular.
En tanto, en un domicilio de Lomas de Zamora se concretó la detención de su presunta cómplice del robo, con la intervención de personal de la DDI de ese partido, donde también se incautó un celular.
Tras sus identificaciones, se logró establecer que una de ellas contaba con 7 antecedentes por robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad.