La Policía Federal Argentina realizó este sábado una serie de allanamientos en el persa ubicado sobre calle España al 1.600 de Ciudad de Mendoza por presunto contrabando de mercadería.
Megaoperativo en el persa: 21 detenidos por una causa de contrabando y secuestro de mercadería ilegal
Se realizaron allanamientos por parte de la Policía Federal. Una investigación por posible contrabando llevó a los investigadores hasta un persa de Ciudad
El procedimiento fue encabezado por la Policía Federal junto con la Municipalidad de Mendoza y tuvo como foco un local comercial del paseo de compras situado en España 1.648, local 22.
Según trascendió, la causa apunta a una organización dedicada al ingreso y comercialización ilegal de ropa y otros artículos. Como resultado del operativo, quedaron detenidas 13 personas, que se suman a otras 8 que ya estaban involucradas en el expediente judicial. De esta manera, ya son 21 los acusados y a disposición de la Justicia.
Lo que se llevó la Policía Federal del Persa
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de mercadería presuntamente ingresada de manera ilegal al país, además de vehículos, entre ellos traffics y autos particulares que habrían sido utilizados para el traslado de los productos.
Las medidas judiciales generaron fuerte movimiento policial en la zona del persa y sorprendieron a comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar durante la mañana.
La investigación continúa abierta y este lunes se realizará la audiencia judicial en la que se avanzará sobre la situación de los detenidos y el alcance de la presunta maniobra de contrabando.