Megaoperativo en el persa: 21 detenidos por una causa de contrabando y secuestro de mercadería ilegal

El procedimiento fue encabezado por la Policía Federal junto con la Municipalidad de Mendoza y tuvo como foco un local comercial del paseo de compras situado en España 1.648, local 22.

Según trascendió, la causa apunta a una organización dedicada al ingreso y comercialización ilegal de ropa y otros artículos. Como resultado del operativo, quedaron detenidas 13 personas, que se suman a otras 8 que ya estaban involucradas en el expediente judicial. De esta manera, ya son 21 los acusados y a disposición de la Justicia.