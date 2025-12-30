Escapó de un control de Gendarmería Nacional y luego le secuestraron pirotecnia de contrabando

Poco después, los efectivos encontraron la camioneta abandonada en Penitentes, pero no tuvieron datos del conductor.

Operativo especial de Gendarmería Nacional

Cuando verificaron la carga que transportaba en la camioneta, hallaron 152 cajas repletas de pirotecnia de contrabando, por lo que se hizo la inspección correspondiente con testigos para asegurar la transparencia del procedimiento.

El vehículo fue trasladado a Punta de Vacas junto con la carga donde quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

Además, en la madrugada del 3 de diciembre pasado Gendarmería Nacional realizó otro secuestro de pirotecnia de contrabando también en un operativo en la Ruta 7, donde hallaron que un rodado transportaba 101 cajas con estos elementos.

En los dos operativos, lo secuestrado por Gendarmería Nacional alcanzó los $119 millones.