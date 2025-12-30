En un operativo en alta montaña, Gendarmería Nacional secuestró 152 cajas repletas de pirotecnia de contrabando. Fue luego de querer controlar una camioneta en la Ruta 7, pero su conductor escapó y dejó el vehículo abandonado en Penitentes. A principio de mes los efectivos hallaron otras 101 cajas también con pirotecnia.
Escapó de un control de Gendarmería Nacional y luego le secuestraron pirotecnia de contrabando
El conductor dejó la carga abandonada en Penitentes, donde Gendarmería Nacional halló 152 cajas con pirotecnia. A principio de mes secuestraron otras 101 cajas
El procedimiento fue realizado por el Escuadrón 27 de Uspallata de Gendarmería Nacional durante el domingo, cuando los efectivos le indicaron al conductor de una camioneta que detuviera la marcha sobre la Ruta 7, pero el sujeto hizo caso omiso y siguió viaje.
Inmediatamente activaron el protocolo de un operativo llamado Verano Seguro, y alertaron a los demás controles para la detención de ese rodado .
Poco después, los efectivos encontraron la camioneta abandonada en Penitentes, pero no tuvieron datos del conductor.
Operativo especial de Gendarmería Nacional
Cuando verificaron la carga que transportaba en la camioneta, hallaron 152 cajas repletas de pirotecnia de contrabando, por lo que se hizo la inspección correspondiente con testigos para asegurar la transparencia del procedimiento.
El vehículo fue trasladado a Punta de Vacas junto con la carga donde quedó secuestrado a disposición de la Justicia.
Además, en la madrugada del 3 de diciembre pasado Gendarmería Nacional realizó otro secuestro de pirotecnia de contrabando también en un operativo en la Ruta 7, donde hallaron que un rodado transportaba 101 cajas con estos elementos.
En los dos operativos, lo secuestrado por Gendarmería Nacional alcanzó los $119 millones.