Un importante operativo policial de desarrolló en las primeras horas de la tarde del lunes en dos carnicerías ubicadas en Las Heras. En total se incautó casi una tonelada de productos en mal estado y además en uno de los locales había carne de caballo a la venta.
En allanamientos en 2 carnicerías por productos en mal estado encontraron carne de caballo
Personal policial realizó los procedimientos y secuestraron casi una tonelada de carne en ambos comercios
El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Rural junto con Bromatología de Las Heras en dos carnicerías ubicadas en las inmediaciones de Doctor Moreno y Maza, en Panquehua, llamadas Trozadero Maxi y The Butchery.
Según la información policial, fue secuestrado un total de 860 kilogramos de productos en mal estado como cortes de carne, pollos, hamburguesas, viandas y hasta tomates envasados. Incluso, en el local Trozadero Maxi se detectó en el propio lugar que parte de la carne pertenecía a caballo y estaba a la venta para el público.
Todos los elementos secuestrados en las carnicerías fueron trasladados a la planta de tratamiento de residuos ubicados en El Borbollón.