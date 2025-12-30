En allanamientos en 2 carnicerías por productos en mal estado encontraron carne de caballo

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Rural junto con Bromatología de Las Heras en dos carnicerías ubicadas en las inmediaciones de Doctor Moreno y Maza, en Panquehua, llamadas Trozadero Maxi y The Butchery.

carnes La Policìa Rural hizo los allanamientos. Foto: Ministerio de Seguridad

Según la información policial, fue secuestrado un total de 860 kilogramos de productos en mal estado como cortes de carne, pollos, hamburguesas, viandas y hasta tomates envasados. Incluso, en el local Trozadero Maxi se detectó en el propio lugar que parte de la carne pertenecía a caballo y estaba a la venta para el público.